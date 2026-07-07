Türkiye ile Kanada serbest ticarette yeni döneme giriyor
Türkiye ile Kanada serbest ticarette yeni döneme giriyor
Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri resmen başladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in 7 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından müzakere süreci başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 21:35
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 21:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanlığı açıklamasında, daha yakın ekonomik iş birliğinin ekonomik büyümeyi destekleyeceği, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacağı, rekabet gücünü artıracağı ve tedarik zincirlerini güçlendireceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, işletmelerin küresel ekonomide daha etkin konuma gelmesine katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.
Kapsamlı STA hedefleniyor
Açıklamada, hazırlanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamlı, modern ve her iki tarafın da yararına olacak şekilde şekillendirileceği kaydedildi. Müzakerelerin resmen başlamasının, Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.
Teknik heyetler hazırlıklara başlayacak
Önümüzdeki aylarda iki ülkenin teknik heyetleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile ilk müzakere turuna hazırlık amacıyla teknik çalışmalar yürütecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında müzakere takvimi ve ele alınacak başlıklar netleştirilecek.
Haziran ayında ortak bildiri yayımlanmıştı
Açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun Haziran 2026 başında yayımladığı Ortak Bakanlar Bildirisi ile kapsamlı bir STA'ya yönelik istikşafi görüşmelerin başlatıldığının ilan edildiği hatırlatıldı. Bu adımın, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı derinleştirme yönündeki ortak iradeyi ortaya koyduğu ifade edildi.
Hedef yüksek nitelikli anlaşma
İletişim Başkanlığı açıklamasında, yüksek nitelikli bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, iki ülke hükümetlerinin işletmeler, çalışanlar ve toplumlar için yeni refah fırsatları oluşturacak bir anlaşmayı birlikte hayata geçirmeyi hedeflediği bildirildi. Müzakere sürecinin ilerleyen dönemde atılacak teknik adımlarla şekillenmesi bekleniyor.
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Türkiye ile Kanada serbest ticarette yeni döneme giriyor
Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri resmen başladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in 7 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından müzakere süreci başlatıldı.
İletişim Başkanlığı açıklamasında, daha yakın ekonomik iş birliğinin ekonomik büyümeyi destekleyeceği, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacağı, rekabet gücünü artıracağı ve tedarik zincirlerini güçlendireceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, işletmelerin küresel ekonomide daha etkin konuma gelmesine katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.
Kapsamlı STA hedefleniyor
Açıklamada, hazırlanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamlı, modern ve her iki tarafın da yararına olacak şekilde şekillendirileceği kaydedildi. Müzakerelerin resmen başlamasının, Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.
Teknik heyetler hazırlıklara başlayacak
Önümüzdeki aylarda iki ülkenin teknik heyetleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile ilk müzakere turuna hazırlık amacıyla teknik çalışmalar yürütecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında müzakere takvimi ve ele alınacak başlıklar netleştirilecek.
Haziran ayında ortak bildiri yayımlanmıştı
Açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun Haziran 2026 başında yayımladığı Ortak Bakanlar Bildirisi ile kapsamlı bir STA'ya yönelik istikşafi görüşmelerin başlatıldığının ilan edildiği hatırlatıldı. Bu adımın, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı derinleştirme yönündeki ortak iradeyi ortaya koyduğu ifade edildi.
Hedef yüksek nitelikli anlaşma
İletişim Başkanlığı açıklamasında, yüksek nitelikli bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, iki ülke hükümetlerinin işletmeler, çalışanlar ve toplumlar için yeni refah fırsatları oluşturacak bir anlaşmayı birlikte hayata geçirmeyi hedeflediği bildirildi. Müzakere sürecinin ilerleyen dönemde atılacak teknik adımlarla şekillenmesi bekleniyor.
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