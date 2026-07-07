Külliye'de NATO Zirvesi resepsiyonu! Liderler aile fotoğrafında buluştu
Külliye'de NATO Zirvesi resepsiyonu! Liderler aile fotoğrafında buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile beraberindeki heyetler, zirvenin resmi programı öncesinde bir araya gelirken resepsiyonun ardından geleneksel "NATO Aile Fotoğrafı" çekildi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 22:27
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'da gerçekleştirilen zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 32 müttefik ülkenin liderleri, dışişleri ve savunma bakanları katıldı. Zirvede ittifakın güvenlik politikaları, savunma sanayii iş birliği, Avrupa ile ABD arasındaki güvenlik yaklaşımına ilişkin başlıklar ve küresel güvenlik gündemi ele alınıyor.
Resepsiyon diplomasi trafiğine sahne oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyon, liderlerin ikili temaslarına da zemin hazırladı. Programın ardından liderler ve eşleri, NATO zirvelerinin geleneksel unsurlarından biri olan aile fotoğrafı çekiminde birlikte yer aldı.
Gündemde savunma ve stratejik iş birliği var
Zirvede savunma harcamaları, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi, savunma sanayi alanındaki iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konuları ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik rolü ile NATO'nun geleceğine yönelik yeni yaklaşımın da toplantılarda değerlendirilmesi bekleniyor.
Geçen yıl Lahey'de alınan bazı kararların uygulanmasına yönelik adımların da Ankara'daki zirvede gündeme gelmesi öngörülüyor. Zirvede yapılacak oturumlar ve liderler arasındaki görüşmelerden çıkacak kararlar, uluslararası güvenlik politikalarının gelecek dönemine ilişkin önemli mesajlar verecek.
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Külliye'de NATO Zirvesi resepsiyonu! Liderler aile fotoğrafında buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile beraberindeki heyetler, zirvenin resmi programı öncesinde bir araya gelirken resepsiyonun ardından geleneksel "NATO Aile Fotoğrafı" çekildi.
Ankara'da gerçekleştirilen zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 32 müttefik ülkenin liderleri, dışişleri ve savunma bakanları katıldı. Zirvede ittifakın güvenlik politikaları, savunma sanayii iş birliği, Avrupa ile ABD arasındaki güvenlik yaklaşımına ilişkin başlıklar ve küresel güvenlik gündemi ele alınıyor.
Resepsiyon diplomasi trafiğine sahne oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyon, liderlerin ikili temaslarına da zemin hazırladı. Programın ardından liderler ve eşleri, NATO zirvelerinin geleneksel unsurlarından biri olan aile fotoğrafı çekiminde birlikte yer aldı.
Gündemde savunma ve stratejik iş birliği var
Zirvede savunma harcamaları, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi, savunma sanayi alanındaki iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konuları ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik rolü ile NATO'nun geleceğine yönelik yeni yaklaşımın da toplantılarda değerlendirilmesi bekleniyor.
Geçen yıl Lahey'de alınan bazı kararların uygulanmasına yönelik adımların da Ankara'daki zirvede gündeme gelmesi öngörülüyor. Zirvede yapılacak oturumlar ve liderler arasındaki görüşmelerden çıkacak kararlar, uluslararası güvenlik politikalarının gelecek dönemine ilişkin önemli mesajlar verecek.
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