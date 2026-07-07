Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin 'dayanışma'vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin 'dayanışma'vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump görüşmesi NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke gündemindeki konuların güçlü ilişkiler ve dayanışmayla ele alınacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 20:21
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 20:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıklarının dayanışma ve güçlü ilişkiler çerçevesinde ele alınacağını ifade etti. Görüşmede ele alınan başlıkların ilerleyen süreçte de yakından takip edilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme
NATO'nun 36. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki liderin görüşmesi, zirvenin ikili temasları arasında yer aldı.
Erdoğan'dan ilişkiler ve dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, "Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin 'dayanışma'vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump görüşmesi NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke gündemindeki konuların güçlü ilişkiler ve dayanışmayla ele alınacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıklarının dayanışma ve güçlü ilişkiler çerçevesinde ele alınacağını ifade etti. Görüşmede ele alınan başlıkların ilerleyen süreçte de yakından takip edilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme
NATO'nun 36. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki liderin görüşmesi, zirvenin ikili temasları arasında yer aldı.
Erdoğan'dan ilişkiler ve dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, "Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Çok Okunanlar