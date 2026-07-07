Trump ile Erdoğan arasındaki diyalog kameralara yansıdı
Trump ile Erdoğan arasındaki diyalog kameralara yansıdı
ABD Başkanı Donald Trump, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.Cumhurbşakanı Erdoğan'ın karşıladığı Trump'ın tören sırasında yaşadığı kısa süreli yön karışıklığı ve iki lider arasında yaşanan samimi diyalog kameralara yansıdı. İşte zirveye damga vuran o anlar...
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 18:34
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 18:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Erdoğan'ın karşıladığı Trump'ın tören sırasında yaşadığı kısa süreli yön karışıklığı ve iki lider arasında yaşanan samimi diyalog kameralara yansıdı. İşte zirveye damga vuran o anlar...
36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Karşılama töreninde kameralara yansıyan samimi görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.
DÜNYA ANKARA'YA KİLİTLENDİ
32 ülkenin liderini bir araya getiren NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Dünyanın gözü kritik zirve ve liderlerin vereceği mesajlara çevrildi.
"ERDOĞAN İÇİN GELİYORUM" DEMİŞTİ
Donald Trump, zirve öncesinde Türkiye'ye geleceğini açıklarken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geleceğim" ifadelerini kullanmış ve bu sözler uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.
İLK DAKİKALARDA SICAK DİYALOG
Resmi tören başlamadan önce Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen kısa sohbet objektiflere de yansıdı. İki liderin rahat tavırları dikkat çekti.
GÜLÜMSETEN KARELER
Karşılama sırasında Erdoğan ve Trump'ın zaman zaman gülümseyerek sohbet etmesi, törenin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.
SELAMLAMADA DİKKAT ÇEKEN AN
Tören kıtasını selamlamaya geçen Donald Trump, kısa süreli bir yön karışıklığı yaşadı. İşte o anda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Trump'ın yanlış noktaya yöneldiğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, nazik bir hareketle doğru yere geçmesi konusunda kendisine yardımcı oldu.
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Trump ile Erdoğan arasındaki diyalog kameralara yansıdı
ABD Başkanı Donald Trump, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.Cumhurbşakanı Erdoğan'ın karşıladığı Trump'ın tören sırasında yaşadığı kısa süreli yön karışıklığı ve iki lider arasında yaşanan samimi diyalog kameralara yansıdı. İşte zirveye damga vuran o anlar...
ABD Başkanı Donald Trump, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Erdoğan'ın karşıladığı Trump'ın tören sırasında yaşadığı kısa süreli yön karışıklığı ve iki lider arasında yaşanan samimi diyalog kameralara yansıdı. İşte zirveye damga vuran o anlar...
36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Karşılama töreninde kameralara yansıyan samimi görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.
DÜNYA ANKARA'YA KİLİTLENDİ
32 ülkenin liderini bir araya getiren NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Dünyanın gözü kritik zirve ve liderlerin vereceği mesajlara çevrildi.
"ERDOĞAN İÇİN GELİYORUM" DEMİŞTİ
Donald Trump, zirve öncesinde Türkiye'ye geleceğini açıklarken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geleceğim" ifadelerini kullanmış ve bu sözler uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.
İLK DAKİKALARDA SICAK DİYALOG
Resmi tören başlamadan önce Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen kısa sohbet objektiflere de yansıdı. İki liderin rahat tavırları dikkat çekti.
GÜLÜMSETEN KARELER
Karşılama sırasında Erdoğan ve Trump'ın zaman zaman gülümseyerek sohbet etmesi, törenin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.
SELAMLAMADA DİKKAT ÇEKEN AN
Tören kıtasını selamlamaya geçen Donald Trump, kısa süreli bir yön karışıklığı yaşadı. İşte o anda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Trump'ın yanlış noktaya yöneldiğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, nazik bir hareketle doğru yere geçmesi konusunda kendisine yardımcı oldu.
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