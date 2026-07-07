Ankara'da kritik zirve! Erdoğan ve Trump'tan peş peşe mesajlar
Ankara'da kritik zirve! Erdoğan ve Trump'tan peş peşe mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilen liderler zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider, savunma sanayii iş birliği, F-35 programı, CAATSA yaptırımları, KAAN projesi, ticaret hacmi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 18:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin daha önce ABD ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize sözü var." ifadelerini kullandı. Erdoğan, liderler düzeyinde yapılacak temaslarda bu konuda olumlu gelişmeler yaşanacağına inandığını dile getirdi.
ABD Başkanı Trump ise Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak, F-35 konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi. Trump ayrıca, "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız. Artık vakti geldi." ifadelerini kullandı.
KAAN projesi ve savunma iş birliği
Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın motor projesinin de görüşmede ele alınan başlıklardan biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, bu konuda Trump ile yeniden görüşeceklerini ifade ederek olumlu gelişmeler beklediğini söyledi.
Liderlerin görüşmesinde savunma ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik başlıklar da ele alındı.
Ticaret ve bölgesel gelişmeler masadaydı
Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, enerji alanındaki iş birliği, Suriye'deki gelişmeler, Gazze'nin yeniden imarı, İsrail-Filistin meselesi ile Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel barış ve diplomatik girişimlere katkı sunmayı sürdüreceğini belirtirken, İran ile ilgili gelişmelerde de diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.
İki lider baş başa görüştü
Ortak basın toplantısının ardından Erdoğan ile Trump yaklaşık 1 saat 20 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası toplantıya geçildi.
Görüşmelerde savunma sanayii, ekonomi, enerji ve bölgesel güvenlik başlıklarının kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ankara'da kritik zirve! Erdoğan ve Trump'tan peş peşe mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilen liderler zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider, savunma sanayii iş birliği, F-35 programı, CAATSA yaptırımları, KAAN projesi, ticaret hacmi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin daha önce ABD ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize sözü var." ifadelerini kullandı. Erdoğan, liderler düzeyinde yapılacak temaslarda bu konuda olumlu gelişmeler yaşanacağına inandığını dile getirdi.
ABD Başkanı Trump ise Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak, F-35 konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi. Trump ayrıca, "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız. Artık vakti geldi." ifadelerini kullandı.
KAAN projesi ve savunma iş birliği
Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın motor projesinin de görüşmede ele alınan başlıklardan biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, bu konuda Trump ile yeniden görüşeceklerini ifade ederek olumlu gelişmeler beklediğini söyledi.
Liderlerin görüşmesinde savunma ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik başlıklar da ele alındı.
Ticaret ve bölgesel gelişmeler masadaydı
Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, enerji alanındaki iş birliği, Suriye'deki gelişmeler, Gazze'nin yeniden imarı, İsrail-Filistin meselesi ile Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel barış ve diplomatik girişimlere katkı sunmayı sürdüreceğini belirtirken, İran ile ilgili gelişmelerde de diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.
İki lider baş başa görüştü
Ortak basın toplantısının ardından Erdoğan ile Trump yaklaşık 1 saat 20 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası toplantıya geçildi.
Görüşmelerde savunma sanayii, ekonomi, enerji ve bölgesel güvenlik başlıklarının kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.
Çok Okunanlar