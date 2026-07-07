Türkiye'den Şam'daki bombalı saldırılara kınama açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de şiddet ve teröre yer olmadığını vurgulayarak desteğin süreceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 19:09
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 19:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'nin başkenti Şam'da bugün düzenlenen bombalı saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, saldırıları kınarken Suriye'de şiddet ve teröre yer olmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin, "Suriye’nin başkenti Şam’da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye’de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye’nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.
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Türkiye'den Şam'daki bombalı saldırılara kınama
Türkiye'den Şam'daki bombalı saldırılara kınama açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de şiddet ve teröre yer olmadığını vurgulayarak desteğin süreceğini bildirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bugün düzenlenen bombalı saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, saldırıları kınarken Suriye'de şiddet ve teröre yer olmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin, "Suriye’nin başkenti Şam’da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye’de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye’nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.
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