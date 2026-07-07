NATO Ankara Zirvesi! Yılmaz: Yaptırımlar, kısıtlamalar temizlenmeli
NATO Ankara Zirvesi! Yılmaz: Yaptırımlar, kısıtlamalar temizlenmeli
36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka ortadan kaldırmalıyız, anlamsız yaptırımları ve kısıtlamaları masadan temizlemeliyiz' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:07
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 15:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
* Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz.
* Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka ortadan kaldırmalıyız, anlamsız yaptırımları ve kısıtlamaları masadan temizlemeliyiz.
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NATO Ankara Zirvesi! Yılmaz: Yaptırımlar, kısıtlamalar temizlenmeli
36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka ortadan kaldırmalıyız, anlamsız yaptırımları ve kısıtlamaları masadan temizlemeliyiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
* Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz.
* Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka ortadan kaldırmalıyız, anlamsız yaptırımları ve kısıtlamaları masadan temizlemeliyiz.
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