Galatasaray'dan Lille deplasmanında 4 gollü zafer

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki kez öne geçme mücadelesi yaşanırken sarı-kırmızılı ekip, ilk yarısı 2-2 tamamlanan maçın ikinci devresinde bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Galatasaray, organizasyondaki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:38
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 22:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti. Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
Sol kanattan gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği topu Lille savunması uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne taşıdı.
Ev sahibi Lille, 8. dakikada Diaoune'nin golüyle beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun savunma arkasına gönderdiği pasla kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Diaoune, topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
Lille öne geçti, Galatasaray beraberliği yakaladı
Karşılaşmanın 28. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Victor Osimhen, kaleci Berke Özer ile yaşadığı pozisyonun ardından yerde kaldı. Hakem Rade Obrenovic, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararını iptal etti.
Lille, 39. dakikada Diaoune'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçti. Bakwa'nın şutunda Uğurcan Çakır'dan dönen top, Haraldsson'un pasıyla Diaoune'nin önünde kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncusu, yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.
Galatasaray, 44. dakikada Batrakov'un golüyle skoru yeniden eşitledi. Sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpas içinde topla buluşan Batrakov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci yarıda Galatasaray üstünlüğü ele geçirdi
Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının 52. dakikasında öne geçti. Gabriel Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Lucas Torreira'nın kafa vuruşuyla yön değiştiren top, Bentaleb'e çarparak ağlara gitti. UEFA'nın resmî gol kaydı doğrulanması gereken pozisyonun ardından skor 3-2 oldu.
Galatasaray, 61. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Batrakov'un uzun pasıyla başlayan atakta Osimhen, topu Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in pasıyla yeniden topla buluşan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 4-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Osimhen bir kez daha gol pozisyonuna girdi. Jakobs'un pasında savunma arkasına hareketlenen Nijeryalı oyuncunun vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.
Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve Galatasaray deplasmandan 4-2 galip ayrıldı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı
Lille karşısında aldığı galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç puanını elde eden Galatasaray, puanını 3'e yükseltti.
Sarı-kırmızılı takım, organizasyonun 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Alman temsilcisi Stuttgart'ı sahasında konuk edecek. Galatasaray, karşılaşmaya ilk galibiyetinin ardından çıkacak.
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Galatasaray'dan Lille deplasmanında 4 gollü zafer
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki kez öne geçme mücadelesi yaşanırken sarı-kırmızılı ekip, ilk yarısı 2-2 tamamlanan maçın ikinci devresinde bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Galatasaray, organizasyondaki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.
Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti. Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
Sol kanattan gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği topu Lille savunması uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne taşıdı.
Ev sahibi Lille, 8. dakikada Diaoune'nin golüyle beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun savunma arkasına gönderdiği pasla kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Diaoune, topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
Lille öne geçti, Galatasaray beraberliği yakaladı
Karşılaşmanın 28. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Victor Osimhen, kaleci Berke Özer ile yaşadığı pozisyonun ardından yerde kaldı. Hakem Rade Obrenovic, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararını iptal etti.
Lille, 39. dakikada Diaoune'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçti. Bakwa'nın şutunda Uğurcan Çakır'dan dönen top, Haraldsson'un pasıyla Diaoune'nin önünde kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncusu, yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.
Galatasaray, 44. dakikada Batrakov'un golüyle skoru yeniden eşitledi. Sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpas içinde topla buluşan Batrakov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci yarıda Galatasaray üstünlüğü ele geçirdi
Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının 52. dakikasında öne geçti. Gabriel Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Lucas Torreira'nın kafa vuruşuyla yön değiştiren top, Bentaleb'e çarparak ağlara gitti. UEFA'nın resmî gol kaydı doğrulanması gereken pozisyonun ardından skor 3-2 oldu.
Galatasaray, 61. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Batrakov'un uzun pasıyla başlayan atakta Osimhen, topu Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in pasıyla yeniden topla buluşan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 4-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Osimhen bir kez daha gol pozisyonuna girdi. Jakobs'un pasında savunma arkasına hareketlenen Nijeryalı oyuncunun vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.
Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve Galatasaray deplasmandan 4-2 galip ayrıldı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı
Lille karşısında aldığı galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç puanını elde eden Galatasaray, puanını 3'e yükseltti.
Sarı-kırmızılı takım, organizasyonun 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Alman temsilcisi Stuttgart'ı sahasında konuk edecek. Galatasaray, karşılaşmaya ilk galibiyetinin ardından çıkacak.
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