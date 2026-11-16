Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maraton! 27 günde 7 kritik mücadele
Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maraton! 27 günde 7 kritik mücadele
Milli aranın ardından Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertli ekip, 27 günlük periyotta 5'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maça çıkacak. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 12:45
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 12:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trendyol Süper Lig'de milli araya Çorum FK karşısında elde ettiği 5-0'lık net galibiyetle moralli giren Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının sonuna kadar nefes aldıracak bir dinlenme fırsatı bulamayacak. Sarı-lacivertlileri önümüzdeki 27 günlük periyotta 5'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maçlık çok yoğun bir fikstür bekliyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Kanarya, bu zorlu süreçten kayıpsız ayrılarak hem lig yarışında iddiasını sürdürmeyi hem de Avrupa'daki hedeflerine tutunmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE'NİN 27 GÜNLÜK YOĞUN FİKSTÜRÜ
Kocaelispor (Deplasman): Milli aranın ardından açılış maçı.
Shakhtar Donetsk (Deplasman / Londra): Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik dış saha sınavı.
Erzurumspor (İç Saha) & Başakşehir (Deplasman): Ligdeki takip eden zorlu periyot.
LASK Linz (Deplasman / Avusturya): Sezonun ilk yarısındaki son Şampiyonlar Ligi maçı.
Trabzonspor (İç Saha - 13 Aralık): Şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakiple Kadıköy'de dev randevu.
Kasımpaşa (Deplasman): Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı eski takımı karşısında ilk yarının kapanış maçı.
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Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maraton! 27 günde 7 kritik mücadele
Milli aranın ardından Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertli ekip, 27 günlük periyotta 5'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maça çıkacak. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de milli araya Çorum FK karşısında elde ettiği 5-0'lık net galibiyetle moralli giren Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının sonuna kadar nefes aldıracak bir dinlenme fırsatı bulamayacak. Sarı-lacivertlileri önümüzdeki 27 günlük periyotta 5'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maçlık çok yoğun bir fikstür bekliyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Kanarya, bu zorlu süreçten kayıpsız ayrılarak hem lig yarışında iddiasını sürdürmeyi hem de Avrupa'daki hedeflerine tutunmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE'NİN 27 GÜNLÜK YOĞUN FİKSTÜRÜ
Kocaelispor (Deplasman): Milli aranın ardından açılış maçı.
Shakhtar Donetsk (Deplasman / Londra): Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik dış saha sınavı.
Erzurumspor (İç Saha) & Başakşehir (Deplasman): Ligdeki takip eden zorlu periyot.
LASK Linz (Deplasman / Avusturya): Sezonun ilk yarısındaki son Şampiyonlar Ligi maçı.
Trabzonspor (İç Saha - 13 Aralık): Şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakiple Kadıköy'de dev randevu.
Kasımpaşa (Deplasman): Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı eski takımı karşısında ilk yarının kapanış maçı.
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