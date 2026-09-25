Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: Guendouzi kararı
Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: Guendouzi kararı
Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi'ye verilen men cezasına karşı UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonuçlandı. UEFA, Fransız orta saha oyuncusunun ikisi ertelemeli dört maçlık cezasını, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezasına çevirdi. Kararın ardından Guendouzi, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 18:44
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 18:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin 26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Kurul, Guendouzi'ye ikisi ertelemeli olmak üzere toplam dört maç müsabakalardan men cezası vermişti. Fenerbahçe, kararın ardından cezanın düşürülmesi talebiyle UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu.
UEFA Tahkim Kurulu cezayı değiştirdi
Fenerbahçe'nin açıklamasına göre UEFA Tahkim Kurulu, kulübün itirazını karara bağladı. Guendouzi'nin dört maçlık cezası, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezasına dönüştürüldü.
Fransız futbolcu, ceza nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyememişti.
Aston Villa maçında oynayabilecek
UEFA Tahkim Kurulu'nun kararının ardından Guendouzi'nin Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa karşılaşmasındaki durumu da belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun 14 Ekim 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebileceğini açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yürütülen itiraz sürecinin tamamlandığını resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
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Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: Guendouzi kararı
Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi'ye verilen men cezasına karşı UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonuçlandı. UEFA, Fransız orta saha oyuncusunun ikisi ertelemeli dört maçlık cezasını, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezasına çevirdi. Kararın ardından Guendouzi, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecek.
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin 26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Kurul, Guendouzi'ye ikisi ertelemeli olmak üzere toplam dört maç müsabakalardan men cezası vermişti. Fenerbahçe, kararın ardından cezanın düşürülmesi talebiyle UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu.
UEFA Tahkim Kurulu cezayı değiştirdi
Fenerbahçe'nin açıklamasına göre UEFA Tahkim Kurulu, kulübün itirazını karara bağladı. Guendouzi'nin dört maçlık cezası, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezasına dönüştürüldü.
Fransız futbolcu, ceza nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyememişti.
Aston Villa maçında oynayabilecek
UEFA Tahkim Kurulu'nun kararının ardından Guendouzi'nin Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa karşılaşmasındaki durumu da belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun 14 Ekim 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebileceğini açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yürütülen itiraz sürecinin tamamlandığını resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
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