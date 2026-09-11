Fenerbahçe İsmail Kartal kararını duyurdu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın görevinin başında olduğunu ve takımın Gaziantep FK maçı hazırlıklarını onun yönetiminde sürdüreceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 20:48
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 20:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Kartal, kulübün önünü açmak amacıyla teknik ekibiyle birlikte böyle bir karar aldığını belirtmişti.
İsmail Kartal istifasını açıklamıştı
Kartal, yaklaşık üç aylık görev sürecine ilişkin değerlendirmesinde başkan, yönetim, futbolcular, kulüp personeli, taraftarlar ve medya mensuplarına teşekkür etti. Deneyimli teknik adam, aldığı karar doğrultusunda görevini bıraktığını ifade etti.
Kartal ayrıca kararın teknik ekiple birlikte alındığını belirterek Fenerbahçe'nin önünü açmayı amaçladığını kaydetti.
Aziz Yıldırım göreve devam edeceğini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın açıklamasının ardından teknik direktöre destek verdi. Yıldırım, camianın Kartal'a sahip çıkması gerektiğini belirterek görevine devam edeceğini bildirdi.
Yıldırım, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. Camia hocamıza sahip çıksın. Ben gidene kadar İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Kulüp, teknik direktörün görevini sürdüreceğini kamuoyuna bildirdi.
Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır" denildi.
Fenerbahçe ayrıca takımın ertesi gün saat 11.30'da İsmail Kartal yönetiminde antrenman yapacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bu çalışmayla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.
Kulübün açıklamasıyla birlikte İsmail Kartal'ın takımın başındaki görev programının devam edeceği duyurulurken, Gaziantep FK maçı öncesindeki antrenman süreci takip edilecek gelişmeler arasında yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fenerbahçe İsmail Kartal kararını duyurdu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın görevinin başında olduğunu ve takımın Gaziantep FK maçı hazırlıklarını onun yönetiminde sürdüreceğini duyurdu.
İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Kartal, kulübün önünü açmak amacıyla teknik ekibiyle birlikte böyle bir karar aldığını belirtmişti.
İsmail Kartal istifasını açıklamıştı
Kartal, yaklaşık üç aylık görev sürecine ilişkin değerlendirmesinde başkan, yönetim, futbolcular, kulüp personeli, taraftarlar ve medya mensuplarına teşekkür etti. Deneyimli teknik adam, aldığı karar doğrultusunda görevini bıraktığını ifade etti.
Kartal ayrıca kararın teknik ekiple birlikte alındığını belirterek Fenerbahçe'nin önünü açmayı amaçladığını kaydetti.
Aziz Yıldırım göreve devam edeceğini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın açıklamasının ardından teknik direktöre destek verdi. Yıldırım, camianın Kartal'a sahip çıkması gerektiğini belirterek görevine devam edeceğini bildirdi.
Yıldırım, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. Camia hocamıza sahip çıksın. Ben gidene kadar İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Kulüp, teknik direktörün görevini sürdüreceğini kamuoyuna bildirdi.
Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır" denildi.
Fenerbahçe ayrıca takımın ertesi gün saat 11.30'da İsmail Kartal yönetiminde antrenman yapacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bu çalışmayla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.
Kulübün açıklamasıyla birlikte İsmail Kartal'ın takımın başındaki görev programının devam edeceği duyurulurken, Gaziantep FK maçı öncesindeki antrenman süreci takip edilecek gelişmeler arasında yer aldı.
Çok Okunanlar