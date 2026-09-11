Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den seslendi: Önümüzü kestirmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den seslendi: Önümüzü kestirmeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada Türkiye’nin gelecek dönem hedefleri, terörle mücadele, toplumsal birlik ve siyasi diyalog konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin önünün kesilmesine izin vermeyeceklerini belirtirken, siyasi farklılıkların millî meselelerde ortak hareket etmeye engel olmaması gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 18:52
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 18:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti’nin 14 Ağustos’ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Erdoğan, partisinin geçmiş dönem çalışmalarının yanı sıra gelecek çeyrek asır ve yarım asra ilişkin vizyonunu da kamuoyuyla paylaştığını söyledi.
Millete hizmet konusunda ilk günkü kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarında tecrübe ile dinamizmi bir araya getirdiklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin ekonomiden savunma sanayisine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme kadar farklı alanlarda sağlam bir zemine kavuştuğunu savundu. Bu zemin üzerinde “Türkiye Yüzyılı” olarak tanımladıkları sürecin başladığını ifade etti.
Terör ve kardeşlik mesajı verdi
Türkiye’nin terör sorunundan kurtulması ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi konusunda mesajlar veren Erdoğan, bu sürecin bazı çevrelerin planlarını etkilediğini söyledi.
Erdoğan, “Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız” ifadesini kullanarak Türkiye’nin belirlediği yönde ilerlemeyi sürdüreceğini belirtti.
Konuşmasında “Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz” diyen Erdoğan, Türk, Kürt, Arap ve Laz ayrımı yapmadan 86 milyon kişinin ortak geleceğine vurgu yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin yanı sıra bölge ve dünyada huzur, barış, istikrar ve demokrasinin hâkim olmasını istediklerini söyledi.
Siyasete yeni yaklaşım çağrısı
Bölge ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, siyasetin de değişen koşullara uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. Siyasetin yalnızca söylem, hakaret veya kişisel kariyer üzerinden yürütülmemesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan, son dönemde belediyeler üzerinden gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değindi. Türkiye’nin ülkeye sürekli maliyet ürettiğini söylediği siyaset anlayışından uzaklaşması gerektiğini savundu.
Büyük Türkiye mutabakatını anlattı
Siyasi görüş ayrılıklarının korunabileceğini ancak diyalog zemininin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, hizmet ve eser üretme konusunda rekabeti esas alan bir siyasi yaklaşım çağrısında bulundu.
Millî menfaatler söz konusu olduğunda siyasi aktörlerin ortak hareket edebilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, muhalefetin de bu ihtiyacı dikkate almasını istedi.
Erdoğan, bir süredir dile getirdiği “Ankara merkezli siyaset” yaklaşımının arkasında “Büyük Türkiye mutabakatı” düşüncesinin bulunduğunu söyledi. Bu yaklaşımı 86 milyon kişinin birliği, beraberliği ve kader ortaklığı olarak tanımladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den seslendi: Önümüzü kestirmeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada Türkiye’nin gelecek dönem hedefleri, terörle mücadele, toplumsal birlik ve siyasi diyalog konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin önünün kesilmesine izin vermeyeceklerini belirtirken, siyasi farklılıkların millî meselelerde ortak hareket etmeye engel olmaması gerektiğini söyledi.
AK Parti’nin 14 Ağustos’ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Erdoğan, partisinin geçmiş dönem çalışmalarının yanı sıra gelecek çeyrek asır ve yarım asra ilişkin vizyonunu da kamuoyuyla paylaştığını söyledi.
Millete hizmet konusunda ilk günkü kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarında tecrübe ile dinamizmi bir araya getirdiklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin ekonomiden savunma sanayisine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme kadar farklı alanlarda sağlam bir zemine kavuştuğunu savundu. Bu zemin üzerinde “Türkiye Yüzyılı” olarak tanımladıkları sürecin başladığını ifade etti.
Terör ve kardeşlik mesajı verdi
Türkiye’nin terör sorunundan kurtulması ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi konusunda mesajlar veren Erdoğan, bu sürecin bazı çevrelerin planlarını etkilediğini söyledi.
Erdoğan, “Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız” ifadesini kullanarak Türkiye’nin belirlediği yönde ilerlemeyi sürdüreceğini belirtti.
Konuşmasında “Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz” diyen Erdoğan, Türk, Kürt, Arap ve Laz ayrımı yapmadan 86 milyon kişinin ortak geleceğine vurgu yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin yanı sıra bölge ve dünyada huzur, barış, istikrar ve demokrasinin hâkim olmasını istediklerini söyledi.
Siyasete yeni yaklaşım çağrısı
Bölge ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, siyasetin de değişen koşullara uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. Siyasetin yalnızca söylem, hakaret veya kişisel kariyer üzerinden yürütülmemesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan, son dönemde belediyeler üzerinden gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değindi. Türkiye’nin ülkeye sürekli maliyet ürettiğini söylediği siyaset anlayışından uzaklaşması gerektiğini savundu.
Büyük Türkiye mutabakatını anlattı
Siyasi görüş ayrılıklarının korunabileceğini ancak diyalog zemininin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, hizmet ve eser üretme konusunda rekabeti esas alan bir siyasi yaklaşım çağrısında bulundu.
Millî menfaatler söz konusu olduğunda siyasi aktörlerin ortak hareket edebilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, muhalefetin de bu ihtiyacı dikkate almasını istedi.
Erdoğan, bir süredir dile getirdiği “Ankara merkezli siyaset” yaklaşımının arkasında “Büyük Türkiye mutabakatı” düşüncesinin bulunduğunu söyledi. Bu yaklaşımı 86 milyon kişinin birliği, beraberliği ve kader ortaklığı olarak tanımladı.
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