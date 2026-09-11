Seçil Erzan yeniden yargılanırken suçlamaları reddetti
Seçil Erzan yeniden yargılanırken suçlamaları reddetti
Kamuoyunda “yüksek kârlı fon” davası olarak bilinen dosyada 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski banka müdürü Seçil Erzan, istinaf incelemesinin ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken, yargılamanın bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği karar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 19:04
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 19:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu kişilerin yer aldığı dosyada Erzan'ın, yüksek getirili ve güvenilir olduğu öne sürülen bir fon üzerinden para topladığı iddia edilmişti. Dosyada toplam 41 kişinin dolandırıldığı ileri sürülüyor.
İstinaf sonrası yeniden yargılama başladı
İki yıl süren yargılama sonunda Erzan hakkında 102 yıl 4 ay hapis ve 767 bin 240 TL adli para cezası verilmişti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına Erzan'ın avukatları itiraz etmiş, dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınmıştı.
Bölge Adliye Mahkemesi, hüküm oluşturulurken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer verilmemesinin denetimi güçleştirdiği gerekçesiyle kararı bozdu. Dosyanın geri gönderilmesinin ardından Erzan yeniden yargılanmaya başladı.
Erzan adil yargılanmadığını savundu
Mahkemedeki savunmasında önceki yargılama sürecine ilişkin itirazlarını dile getiren Erzan, katılanların beyanlarına itibar edildiğini ve kendi açıklamalarının yeterince dikkate alınmadığını öne sürdü.
Savcılıkta verdiği ifadeler ile sonraki beyanları arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle ilk ifadelerinin esas alındığını belirten Erzan, o dönemde yeterli hukuki destek alamadığını iddia etti.
Erzan, ifade verdiği dönemde bazı yönlendirmelerle karşılaştığını savunarak, kendisinin borcu bulunmadığını ancak borçlu konumunda kaldığını ileri sürdü. Savcılık aşamasında yaşananları açık şekilde anlatmaya çalıştığını belirten Erzan, paranın kendisinde olmadığını söylediğini ifade etti.
Arda Turan hakkında dikkat çeken savunma
Erzan, savunmasında “fon” ifadesinin hangi koşullarda ortaya çıktığına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Korku ve baskı altında bulunduğunu ileri süren Erzan, kendisinin bir fon oluşturduğunu kabul etmedi.
Bir sistem kurmadığını ve yüksek faiz vaadiyle insanları kandırmadığını savunan Erzan, Arda Turan ile arasındaki para ilişkisine ilişkin şu ifadeyi kullandı:
“Arda Turan'ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı.”
Erzan ayrıca Turan'ın kendisine yönelik hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü.
“Her şeyimi sattım” savunması
Erzan, mahkemede herhangi bir dolandırıcılık sistemi kurmadığını ve kişilerin iradesini yanıltma kastıyla hareket etmediğini savundu. Geri ödemeleri gerçekleştiremediğini kabul eden Erzan, borçları kapatabilmek amacıyla mal varlığını kullandığını söyledi.
Kendisinin ve ailesinin mal varlıklarını sattığını belirten Erzan, amacının ödemeleri tamamlamak olduğunu öne sürdü. Erzan hakkındaki suçlamalar ve savunmalar, yeniden görülen davada mahkeme tarafından değerlendirilecek.
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Seçil Erzan yeniden yargılanırken suçlamaları reddetti
Kamuoyunda “yüksek kârlı fon” davası olarak bilinen dosyada 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski banka müdürü Seçil Erzan, istinaf incelemesinin ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken, yargılamanın bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği karar takip edilecek.
Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu kişilerin yer aldığı dosyada Erzan'ın, yüksek getirili ve güvenilir olduğu öne sürülen bir fon üzerinden para topladığı iddia edilmişti. Dosyada toplam 41 kişinin dolandırıldığı ileri sürülüyor.
İstinaf sonrası yeniden yargılama başladı
İki yıl süren yargılama sonunda Erzan hakkında 102 yıl 4 ay hapis ve 767 bin 240 TL adli para cezası verilmişti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına Erzan'ın avukatları itiraz etmiş, dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınmıştı.
Bölge Adliye Mahkemesi, hüküm oluşturulurken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer verilmemesinin denetimi güçleştirdiği gerekçesiyle kararı bozdu. Dosyanın geri gönderilmesinin ardından Erzan yeniden yargılanmaya başladı.
Erzan adil yargılanmadığını savundu
Mahkemedeki savunmasında önceki yargılama sürecine ilişkin itirazlarını dile getiren Erzan, katılanların beyanlarına itibar edildiğini ve kendi açıklamalarının yeterince dikkate alınmadığını öne sürdü.
Savcılıkta verdiği ifadeler ile sonraki beyanları arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle ilk ifadelerinin esas alındığını belirten Erzan, o dönemde yeterli hukuki destek alamadığını iddia etti.
Erzan, ifade verdiği dönemde bazı yönlendirmelerle karşılaştığını savunarak, kendisinin borcu bulunmadığını ancak borçlu konumunda kaldığını ileri sürdü. Savcılık aşamasında yaşananları açık şekilde anlatmaya çalıştığını belirten Erzan, paranın kendisinde olmadığını söylediğini ifade etti.
Arda Turan hakkında dikkat çeken savunma
Erzan, savunmasında “fon” ifadesinin hangi koşullarda ortaya çıktığına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Korku ve baskı altında bulunduğunu ileri süren Erzan, kendisinin bir fon oluşturduğunu kabul etmedi.
Bir sistem kurmadığını ve yüksek faiz vaadiyle insanları kandırmadığını savunan Erzan, Arda Turan ile arasındaki para ilişkisine ilişkin şu ifadeyi kullandı:
“Arda Turan'ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı.”
Erzan ayrıca Turan'ın kendisine yönelik hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü.
“Her şeyimi sattım” savunması
Erzan, mahkemede herhangi bir dolandırıcılık sistemi kurmadığını ve kişilerin iradesini yanıltma kastıyla hareket etmediğini savundu. Geri ödemeleri gerçekleştiremediğini kabul eden Erzan, borçları kapatabilmek amacıyla mal varlığını kullandığını söyledi.
Kendisinin ve ailesinin mal varlıklarını sattığını belirten Erzan, amacının ödemeleri tamamlamak olduğunu öne sürdü. Erzan hakkındaki suçlamalar ve savunmalar, yeniden görülen davada mahkeme tarafından değerlendirilecek.
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