Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ile İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Gizli oylamayla ve oy birliğiyle alınan kararın ardından Bursa İl Başkanlığına, ilgili mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak Deniz Baykal atandı. İl Yönetim Kuruluna ilişkin yeni atamanın ise ayrıca bildirileceği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP tarafından yapılan açıklamaya göre Turgut Özkan, Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin durumu 10 Eylül 2026 tarihli MYK toplantısında ele alındı.
Değerlendirmenin ardından söz konusu isimlerin CHP Tüzüğü'nün 25. maddesinin 1. fıkrası kapsamında görevden alınmasına karar verildi. Kararın gizli oylama sonucunda oy birliğiyle alındığı bildirildi.
Mahkeme kararına dikkat çekildi
Genel Merkez tarafından gönderilen yazıda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs 2026 tarihli kararına da yer verildi.
Açıklamada, mahkemenin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararıyla 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultay ile sonrasında yapılan kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların hukuki geçerlilik taşımadığını kabul ettiği aktarıldı.
Deniz Baykal geçici olarak görevlendirildi
CHP Genel Merkezi, söz konusu mahkeme kararı kapsamında Bursa İl Yönetimine ilişkin daha önce gerçekleştirilen atama ve görevlendirme işlemlerinin de geçerliliğini yitirdiğini bildirdi.
Bu doğrultuda mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Bursa İl Başkanlığına Deniz Baykal'ın atanması, MYK'nin 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında uygun görüldü. İl Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin kararın ayrıca bildirileceği kaydedildi.
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CHP Bursa teşkilatında yönetim değişikliği kararı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ile İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Gizli oylamayla ve oy birliğiyle alınan kararın ardından Bursa İl Başkanlığına, ilgili mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak Deniz Baykal atandı. İl Yönetim Kuruluna ilişkin yeni atamanın ise ayrıca bildirileceği belirtildi.
CHP tarafından yapılan açıklamaya göre Turgut Özkan, Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin durumu 10 Eylül 2026 tarihli MYK toplantısında ele alındı.
Değerlendirmenin ardından söz konusu isimlerin CHP Tüzüğü'nün 25. maddesinin 1. fıkrası kapsamında görevden alınmasına karar verildi. Kararın gizli oylama sonucunda oy birliğiyle alındığı bildirildi.
Mahkeme kararına dikkat çekildi
Genel Merkez tarafından gönderilen yazıda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs 2026 tarihli kararına da yer verildi.
Açıklamada, mahkemenin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararıyla 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultay ile sonrasında yapılan kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların hukuki geçerlilik taşımadığını kabul ettiği aktarıldı.
Deniz Baykal geçici olarak görevlendirildi
CHP Genel Merkezi, söz konusu mahkeme kararı kapsamında Bursa İl Yönetimine ilişkin daha önce gerçekleştirilen atama ve görevlendirme işlemlerinin de geçerliliğini yitirdiğini bildirdi.
Bu doğrultuda mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Bursa İl Başkanlığına Deniz Baykal'ın atanması, MYK'nin 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında uygun görüldü. İl Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin kararın ayrıca bildirileceği kaydedildi.
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