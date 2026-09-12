Rusya Suriye’den Çekiliyor, Türkiye Boşluğu Dolduruyor!
Rusya Suriye’den Çekiliyor, Türkiye Boşluğu Dolduruyor!
ABD merkezli Eurasia Review, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerinden çekilmesiyle oluşan boşluğa dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye’de artan askeri etkisinin İsrail’de endişeye yol açtığı ve Ankara’nın Moskova’nın bıraktığı alanı doldurduğu öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:07
Haber Güncellenme Tarihi: 12.09.2026 14:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız haber ve analiz platformu Eurasia Review, Rusya'nın Suriye'deki üsleri boşalttığını ve bu üsleri Türkiye'nin doldurabileceğini iddia etti.
RUSYA İKİ ÜSSÜ ŞAM'A TESLİM ETTİ
ABD basını, Suriye ve Rusya'nın 18 aylık görüşmenin ardından anlaşmaya vardığını 9 Ağustos itibariyle de Moskova'nın Hmeymim ve Tartus hava üslerini Şam'a teslim ettiğini yazdı. NATO kaynaklarına atıfta bulunulan haberde, Tartus'un Haziran ayından beri boş olduğu, Rusya'nın ise hâlâ "askeri işbirliğinden" bahsettiği ve bazı personelin kalabileceğini belirttiği aktarıldı.
"Moskova'nın 55 yıllık kıyı şeridindeki varlığı azalıyor" ifadelerine yer verilen haberde, İsrail'in endişeleri aktarılırken, "İsrail'in Suriye'deki mevcut endişeleri, güneydeki birliklerine yönelik saldırıları engellemek ve Türkiye'nin İsrail'i tehdit edebilecek herhangi bir askeri dayanak noktası elde etme girişimini boşa çıkarmaktır." denildi.
"TÜRKİYE RUSYA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURUYOR"
Türkiye'nin etkisinin Suriye'de giderek arttığına dikkat çekilen haberde, "Türkiye, Rusya'nın çekilmesinin yarattığı boşluğu giderek daha fazla dolduruyor. Esad sonrası Suriye hükümeti, Suriye'nin askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye yardımcı olan Türkiye ile yakın bir askeri ilişki geliştirdi." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca ABD'nin İsrail'in Suriye politikasına yönelik giderek daha eleştirel hale geldiği belirtildi.
Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş sırasında İsrail'in başlıca askeri rakiplerinden biri olduğu anımsatılan haberde, Putin Rusyası'nın daha sonra Suriye savaş alanının yönetiminde bir tür ortak haline geldiği ifade edildi.
ABD basınına göre, "Rusya'nın Suriye'den ve dolayısıyla Ortadoğu'nun tamamından fiilen çekilmesi, diplomatik ve askeri açıdan İsrail için olumlu bir gelişme gibi görünse de, stratejik olarak Türkiye'nin etkisi altındaki bir Suriye'nin ortaya çıkmasını teşvik ediyor gibi görünüyor."
Neville Teller imzalı haberin son kısmında ise, "İsrail'in tetikte olması gerekecek." denildi.
NE OLMUŞTU?
Suriye, 9 Ağustos'ta Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda, Dışişleri Bakanlığının Moskova ile yürüttüğü bir buçuk yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıklamıştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Dışişleri Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesinin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, mutabakat kapsamında Suriye sahilindeki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi sürecinin başlatılacağı belirtilmişti. Sivil tesislerin yönetiminin Suriye'ye devredileceğine yer verilen haberde, Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4'üncü ticari rıhtımın aşamalı olarak sivil yönetime dahil edileceği ifade edilmişti.
Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ve tesislerin işlevlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı ve bu üslerin Suriye ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürüleceği kaydedilmişti. Yeni düzenlemelerin karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde uygulanacağına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptında dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlendiği ve ardından yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.
Rusya, 2015'te devrik Esed rejiminin talebiyle Suriye'ye askeri müdahalede bulunarak Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuş, Suriye iç savaşında sivil bölgelere yönelik yüzlerce saldırı bu üslerden kalkan uçaklar tarafından düzenlenmişti. Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti, bu üslerin geleceği konusunda görüşmelere başlamıştı.
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Rusya Suriye’den Çekiliyor, Türkiye Boşluğu Dolduruyor!
ABD merkezli Eurasia Review, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerinden çekilmesiyle oluşan boşluğa dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye’de artan askeri etkisinin İsrail’de endişeye yol açtığı ve Ankara’nın Moskova’nın bıraktığı alanı doldurduğu öne sürüldü.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız haber ve analiz platformu Eurasia Review, Rusya'nın Suriye'deki üsleri boşalttığını ve bu üsleri Türkiye'nin doldurabileceğini iddia etti.
RUSYA İKİ ÜSSÜ ŞAM'A TESLİM ETTİ
ABD basını, Suriye ve Rusya'nın 18 aylık görüşmenin ardından anlaşmaya vardığını 9 Ağustos itibariyle de Moskova'nın Hmeymim ve Tartus hava üslerini Şam'a teslim ettiğini yazdı. NATO kaynaklarına atıfta bulunulan haberde, Tartus'un Haziran ayından beri boş olduğu, Rusya'nın ise hâlâ "askeri işbirliğinden" bahsettiği ve bazı personelin kalabileceğini belirttiği aktarıldı.
"Moskova'nın 55 yıllık kıyı şeridindeki varlığı azalıyor" ifadelerine yer verilen haberde, İsrail'in endişeleri aktarılırken, "İsrail'in Suriye'deki mevcut endişeleri, güneydeki birliklerine yönelik saldırıları engellemek ve Türkiye'nin İsrail'i tehdit edebilecek herhangi bir askeri dayanak noktası elde etme girişimini boşa çıkarmaktır." denildi.
"TÜRKİYE RUSYA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURUYOR"
Türkiye'nin etkisinin Suriye'de giderek arttığına dikkat çekilen haberde, "Türkiye, Rusya'nın çekilmesinin yarattığı boşluğu giderek daha fazla dolduruyor. Esad sonrası Suriye hükümeti, Suriye'nin askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye yardımcı olan Türkiye ile yakın bir askeri ilişki geliştirdi." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca ABD'nin İsrail'in Suriye politikasına yönelik giderek daha eleştirel hale geldiği belirtildi.
Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş sırasında İsrail'in başlıca askeri rakiplerinden biri olduğu anımsatılan haberde, Putin Rusyası'nın daha sonra Suriye savaş alanının yönetiminde bir tür ortak haline geldiği ifade edildi.
ABD basınına göre, "Rusya'nın Suriye'den ve dolayısıyla Ortadoğu'nun tamamından fiilen çekilmesi, diplomatik ve askeri açıdan İsrail için olumlu bir gelişme gibi görünse de, stratejik olarak Türkiye'nin etkisi altındaki bir Suriye'nin ortaya çıkmasını teşvik ediyor gibi görünüyor."
Neville Teller imzalı haberin son kısmında ise, "İsrail'in tetikte olması gerekecek." denildi.
NE OLMUŞTU?
Suriye, 9 Ağustos'ta Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda, Dışişleri Bakanlığının Moskova ile yürüttüğü bir buçuk yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıklamıştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Dışişleri Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesinin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, mutabakat kapsamında Suriye sahilindeki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi sürecinin başlatılacağı belirtilmişti. Sivil tesislerin yönetiminin Suriye'ye devredileceğine yer verilen haberde, Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4'üncü ticari rıhtımın aşamalı olarak sivil yönetime dahil edileceği ifade edilmişti.
Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ve tesislerin işlevlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı ve bu üslerin Suriye ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürüleceği kaydedilmişti. Yeni düzenlemelerin karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde uygulanacağına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptında dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlendiği ve ardından yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.
Rusya, 2015'te devrik Esed rejiminin talebiyle Suriye'ye askeri müdahalede bulunarak Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuş, Suriye iç savaşında sivil bölgelere yönelik yüzlerce saldırı bu üslerden kalkan uçaklar tarafından düzenlenmişti. Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti, bu üslerin geleceği konusunda görüşmelere başlamıştı.
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