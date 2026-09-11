Fidan’dan bölgesel kalkınma mesajı! Barış öne çıktı
Fidan’dan bölgesel kalkınma mesajı! Barış öne çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada Suriye ve Irak’ta siyasal istikrar, barış ve huzurun sağlanmasının bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. Diyarbakır’ın tarım, yatırım ve bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Fidan, bölgesel gelişmelerin kent ekonomisine yansımalarının önümüzdeki dönemde yakından takip edileceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 21:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Diyarbakır Valiliğini ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Fidan, İl Başkanı Hamit Sümer ve partililerle bir araya geldi. Fidan, burada düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuştu.
Diyarbakır’ın ekonomik potansiyeline dikkat çekti
Diyarbakır’ın tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Fidan, kentin geniş tarım arazilerinin yanı sıra coğrafi konumu nedeniyle de ekonomik potansiyel taşıdığını söyledi.
Diyarbakır’ın tarihsel olarak Irak ve Suriye ile kültürel ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Fidan, komşu ülkelerde sağlanacak istikrarın bölgedeki ekonomik faaliyetlere katkıda bulunacağını ifade etti.
Fidan, “Diyarbakır’da inanılmaz bir ekonomik potansiyel var. Sadece burada değil. Diyarbakır, tarihsel olarak biliyorsunuz Irak’la, Suriye’yle, buradaki kültürel ve ekonomik havzayla da çok yakın ilişkisi olan bir coğrafi durumda.” dedi.
Suriye ve Irak’ta istikrar vurgusu
Suriye ve Irak’taki gelişmelerin Türkiye’nin bölgesel ekonomik ilişkileri açısından taşıdığı öneme değinen Fidan, iki ülkede siyasal istikrar, barış ve huzurun sağlanmasının Diyarbakır ve çevresindeki ekonomik hareketliliği de destekleyeceğini belirtti.
Türkiye’de gerçekleştirilen reformların yanı sıra bölgesel politikalar ve işbirliklerinin de ekonomik sürece katkı sağlayacağını söyleyen Fidan, “Diyarbakır ve bölge hak ettiği ekonomik pozisyona ulaşacak diye değerlendiriyoruz ve inşallah bütün hedefimiz de o yönde.” ifadelerini kullandı.
Yatırımcı ilgisinin artmasını bekliyor
Fidan, bölgedeki ekonomik potansiyelin değerlendirilmesinde yatırımların önemine de işaret etti. Türkiye’den ve yurt dışından yatırımcıların bölgeye ciddi ilgi göstereceğini düşündüğünü bildirdi.
Siyasal şiddetin ortadan kaldırıldığı bir bölgesel düzenin Suriye ve Irak’ın istikrarına katkı sağlayacağını belirten Fidan, “terörsüz bölge” perspektifi kapsamında bölgede kalıcı istikrarın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de sorunların siyaset ve diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini de ifade eden Fidan, sorunların Meclis çatısı altında demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini kaydetti.
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Fidan’dan bölgesel kalkınma mesajı! Barış öne çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada Suriye ve Irak’ta siyasal istikrar, barış ve huzurun sağlanmasının bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. Diyarbakır’ın tarım, yatırım ve bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Fidan, bölgesel gelişmelerin kent ekonomisine yansımalarının önümüzdeki dönemde yakından takip edileceğini ifade etti.
Diyarbakır Valiliğini ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Fidan, İl Başkanı Hamit Sümer ve partililerle bir araya geldi. Fidan, burada düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuştu.
Diyarbakır’ın ekonomik potansiyeline dikkat çekti
Diyarbakır’ın tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Fidan, kentin geniş tarım arazilerinin yanı sıra coğrafi konumu nedeniyle de ekonomik potansiyel taşıdığını söyledi.
Diyarbakır’ın tarihsel olarak Irak ve Suriye ile kültürel ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Fidan, komşu ülkelerde sağlanacak istikrarın bölgedeki ekonomik faaliyetlere katkıda bulunacağını ifade etti.
Fidan, “Diyarbakır’da inanılmaz bir ekonomik potansiyel var. Sadece burada değil. Diyarbakır, tarihsel olarak biliyorsunuz Irak’la, Suriye’yle, buradaki kültürel ve ekonomik havzayla da çok yakın ilişkisi olan bir coğrafi durumda.” dedi.
Suriye ve Irak’ta istikrar vurgusu
Suriye ve Irak’taki gelişmelerin Türkiye’nin bölgesel ekonomik ilişkileri açısından taşıdığı öneme değinen Fidan, iki ülkede siyasal istikrar, barış ve huzurun sağlanmasının Diyarbakır ve çevresindeki ekonomik hareketliliği de destekleyeceğini belirtti.
Türkiye’de gerçekleştirilen reformların yanı sıra bölgesel politikalar ve işbirliklerinin de ekonomik sürece katkı sağlayacağını söyleyen Fidan, “Diyarbakır ve bölge hak ettiği ekonomik pozisyona ulaşacak diye değerlendiriyoruz ve inşallah bütün hedefimiz de o yönde.” ifadelerini kullandı.
Yatırımcı ilgisinin artmasını bekliyor
Fidan, bölgedeki ekonomik potansiyelin değerlendirilmesinde yatırımların önemine de işaret etti. Türkiye’den ve yurt dışından yatırımcıların bölgeye ciddi ilgi göstereceğini düşündüğünü bildirdi.
Siyasal şiddetin ortadan kaldırıldığı bir bölgesel düzenin Suriye ve Irak’ın istikrarına katkı sağlayacağını belirten Fidan, “terörsüz bölge” perspektifi kapsamında bölgede kalıcı istikrarın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de sorunların siyaset ve diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini de ifade eden Fidan, sorunların Meclis çatısı altında demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini kaydetti.
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