Trump'tan Husiler ve petrol açıklaması: İran savaşı çok yakında sona erecek
Trump'tan Husiler ve petrol açıklaması: İran savaşı çok yakında sona erecek
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söylerken ABD Başkanı Trump ise, 'İran savaşı çok yakında sona erecek, savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek. Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Veliaht prens iyi dostum, her şey yoluna girecek' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:05
Haber Güncellenme Tarihi: 12.09.2026 14:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportaj verdi.
ABD ile savaş ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair Pezeşkiyan, "Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız." ifadelerini kullandı.
İran'a ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına işaret eden Pezeşkiyan, "Elbette deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil ve bu şekilde de hedeflerine ulaşamayacaklar." dedi. Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın da ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti.
İran-Umman arasındaki Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin ise Pezeşkiyan, şunları kaydetti:
"Bu hafta pazartesi günü, Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geliyorlar. Topraklarından bize (ABD tarafından) saldırı yapılan ülkeler bu toplantıda hazır bulunuyor."
TRUMP: "İRAN SAVAŞI ÇOK YAKINDA SONA ERECEK"
ABD Başkanı Donald Trump, kendi golf sahalarından birinde düzenlenecek bir turnuvaya katılmak üzere İrlanda'ya geldi. Trump, turnuva öncesi başkent Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile görüşme gerçekleştirdi. Trump 15 dakika süren görüşmenin ardından aracına doğru ilerlerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'na gerçekleştirilen saldırıdan İran'ın sorumlu olup olmadığı sorusuna Trump, "Muhtemelen, onlar" cevabını verdi. Trump, "Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Bizim bu işe karışmamızı hiç istemiyorlar ve çoğu geminin geçmesine izin veriyorlar. Sadece bir ülke var ki ondan pek memnun değiller ve biz de bunu halledeceğiz" ifadelerini kullandı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "iyi bir arkadaş" olduklarını belirten Trump, "Her şey yoluna girecek" dedi.
Trump daha sonra İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme gerçekleştirdi. Trump, Martin ile ticaret hakkında görüştüklerini ve ABD ile İrlanda'nın "çok iyi iş çıkardığını" söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna, "Bence çok yakında. Muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra olacak. Seçimi zorlaştırmak için olabildiğince uzun süre beklemeye çalışıyorlar. Ama bence insanlar bunun farkında. Bu gerçekleştiğinde petrol fiyatları hızla düşecek" şeklinde cevap verdi.
"GAZZE KONUSUNDA HARİKA İŞ ÇIKARDIK"
ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımını kolaylaştırdığı ve İsrail'in Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde işgal ettiği yönündeki suçlamalarla ilgili sorulan soruya Trump, "Gazze'de ateşi söndürdük ve tüm rehineleri geri aldık. Şu anda Gazze'de çok az şey oluyor. Şu anda orada çok iyi ilişkiler kuruluyor. Bu oldukça şaşırtıcı. Bence harika bir iş çıkardık" şeklinde cevap verdi.
13:01 ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek
12:42 Wall Street Journal gazetesine göre İran, Temmuz ayında 3 ABD askerinin ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ürdün'deki ABD üssünün yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini Çinli kuruluşlardan temin etti.
11:16 Irak yönetimi, bazı sınır kapılarında idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında çalışmalar başlatıldığını ve bu süreç nedeniyle kapıların kapatıldığını duyurdu.
10:33 ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki bazı yük gemileri İran'ın Keşm ile Larek Adası arasında bekliyor.
09:33 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın tüm şartlarını kabul etmediği müddetçe bu ülkeyle müzakere ve diyaloğa girmeyeceklerini belirtti.
09:05 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi.
07:07 Irak hükümetinin, Suudi Arabistan'a yönelik son İHA saldırılarının ardından Irak-İran arasındaki Şelemçe sınır kapısının kapatılması talimatını verdiği ve saldırıların faillerini bulmak amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
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Trump'tan Husiler ve petrol açıklaması: İran savaşı çok yakında sona erecek
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söylerken ABD Başkanı Trump ise, 'İran savaşı çok yakında sona erecek, savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek. Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Veliaht prens iyi dostum, her şey yoluna girecek' açıklamasında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportaj verdi.
ABD ile savaş ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair Pezeşkiyan, "Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız." ifadelerini kullandı.
İran'a ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına işaret eden Pezeşkiyan, "Elbette deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil ve bu şekilde de hedeflerine ulaşamayacaklar." dedi. Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın da ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti.
İran-Umman arasındaki Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin ise Pezeşkiyan, şunları kaydetti:
"Bu hafta pazartesi günü, Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geliyorlar. Topraklarından bize (ABD tarafından) saldırı yapılan ülkeler bu toplantıda hazır bulunuyor."
TRUMP: "İRAN SAVAŞI ÇOK YAKINDA SONA ERECEK"
ABD Başkanı Donald Trump, kendi golf sahalarından birinde düzenlenecek bir turnuvaya katılmak üzere İrlanda'ya geldi. Trump, turnuva öncesi başkent Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile görüşme gerçekleştirdi. Trump 15 dakika süren görüşmenin ardından aracına doğru ilerlerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'na gerçekleştirilen saldırıdan İran'ın sorumlu olup olmadığı sorusuna Trump, "Muhtemelen, onlar" cevabını verdi. Trump, "Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Bizim bu işe karışmamızı hiç istemiyorlar ve çoğu geminin geçmesine izin veriyorlar. Sadece bir ülke var ki ondan pek memnun değiller ve biz de bunu halledeceğiz" ifadelerini kullandı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "iyi bir arkadaş" olduklarını belirten Trump, "Her şey yoluna girecek" dedi.
Trump daha sonra İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme gerçekleştirdi. Trump, Martin ile ticaret hakkında görüştüklerini ve ABD ile İrlanda'nın "çok iyi iş çıkardığını" söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna, "Bence çok yakında. Muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra olacak. Seçimi zorlaştırmak için olabildiğince uzun süre beklemeye çalışıyorlar. Ama bence insanlar bunun farkında. Bu gerçekleştiğinde petrol fiyatları hızla düşecek" şeklinde cevap verdi.
"GAZZE KONUSUNDA HARİKA İŞ ÇIKARDIK"
ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımını kolaylaştırdığı ve İsrail'in Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde işgal ettiği yönündeki suçlamalarla ilgili sorulan soruya Trump, "Gazze'de ateşi söndürdük ve tüm rehineleri geri aldık. Şu anda Gazze'de çok az şey oluyor. Şu anda orada çok iyi ilişkiler kuruluyor. Bu oldukça şaşırtıcı. Bence harika bir iş çıkardık" şeklinde cevap verdi.
İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
13:01 ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek
12:42 Wall Street Journal gazetesine göre İran, Temmuz ayında 3 ABD askerinin ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ürdün'deki ABD üssünün yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini Çinli kuruluşlardan temin etti.
11:16 Irak yönetimi, bazı sınır kapılarında idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında çalışmalar başlatıldığını ve bu süreç nedeniyle kapıların kapatıldığını duyurdu.
10:33 ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki bazı yük gemileri İran'ın Keşm ile Larek Adası arasında bekliyor.
09:33 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın tüm şartlarını kabul etmediği müddetçe bu ülkeyle müzakere ve diyaloğa girmeyeceklerini belirtti.
09:05 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi.
07:07 Irak hükümetinin, Suudi Arabistan'a yönelik son İHA saldırılarının ardından Irak-İran arasındaki Şelemçe sınır kapısının kapatılması talimatını verdiği ve saldırıların faillerini bulmak amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
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