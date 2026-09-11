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İsrail ordusu Dera’da sivil evlerine ateş açtı

Suriye devlet televizyonu el İhbariyye, İsrail ordusunun Dera’nın batı kırsalında bulunan Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtığını bildirdi. Saldırının ardından ölü veya yaralı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 19:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ordusu Dera’da sivil evlerine ateş açtı

El İhbariyye’nin aktardığı bilgilere göre İsrail güçleri, Suriye’nin güneyindeki Dera’da yer alan Mariye beldesini hedef aldı. İsrail askerlerinin burada sivillere ait evlere ateş açtığı belirtildi.

Saldırının hangi silahlarla gerçekleştirildiğine ve bölgede meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Olayın ardından can kaybı veya yaralanma olduğuna ilişkin de bilgi bulunmuyor.

Şam kırsalına topçu atışları

AA’nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgilere göre İsrail güçleri, Şam kırsalının batısında bulunan Beytcin köyünün çevresine de çok sayıda topçu atışı gerçekleştirdi.

Dera’daki ateş açılması ve Beytcin çevresindeki topçu atışlarının ardından ölü veya yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi aktarılmadı.

Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor

Suriye’nin güneyindeki gelişmeler, Dera ve Şam kırsalındaki İsrail askeri faaliyetleri açısından izlenmeye devam ediyor. Suriye makamları veya İsrail ordusundan saldırıların ayrıntılarına ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği takip edilecek.

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