Ataşehir’de alevler büyüdü mahsur kalanlar çatıya çıktı
Ataşehir’de alevler büyüdü mahsur kalanlar çatıya çıktı
İstanbul Ataşehir’de iki katlı bir iş yerinin giriş katındaki markette saat 18.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi’ndeki yangın sırasında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bazı kişiler binanın çatısından aşağı atladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemede elde edilecek bulgular takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 20:43
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 20:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi gönderildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayın ardından binada ve markette oluşan hasara ilişkin çalışmalar yürütüldü.
Mahsur kalanlar çatıdan atladı
Çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yoğun dumanın üst katları etkilediği görüldü. Dumandan dolayı binada mahsur kalan bazı kişiler çatıya çıkarak aşağı atladı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde yangın nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yangının hangi nedenle çıktığının tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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Ataşehir’de alevler büyüdü mahsur kalanlar çatıya çıktı
İstanbul Ataşehir’de iki katlı bir iş yerinin giriş katındaki markette saat 18.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi’ndeki yangın sırasında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bazı kişiler binanın çatısından aşağı atladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemede elde edilecek bulgular takip edilecek.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi gönderildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayın ardından binada ve markette oluşan hasara ilişkin çalışmalar yürütüldü.
Mahsur kalanlar çatıdan atladı
Çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yoğun dumanın üst katları etkilediği görüldü. Dumandan dolayı binada mahsur kalan bazı kişiler çatıya çıkarak aşağı atladı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde yangın nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yangının hangi nedenle çıktığının tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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