Fenerbahçe Genel Kurulu karıştı! Aziz Yıldırım’dan sert sözler
Fenerbahçe Genel Kurulu karıştı! Aziz Yıldırım’dan sert sözler
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında mali konuların görüşüldüğü bölümde Aziz Yıldırım ile Sadettin Saran döneminde görev alan isimler arasında sözlü gerilim yaşandı. Orhan Demirel’in kulübün mali durumuna ilişkin konuşması sırasında tepki gösteren Yıldırım’ın sözlerine eski yönetici İlker Alkun yanıt verdi. Salondaki gerilim Şekip Mosturoğlu’nun araya girmesinin ardından sona ererken, yapılan oylamada Saran dönemi ibra edildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:35
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 16:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sadettin Saran döneminde yönetimde görev alan Orhan Demirel, kürsüde kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirel’in açıklamaları sırasında Aziz Yıldırım söz alarak tepki gösterdi.
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Fenerbahçe Genel Kurulu karıştı! Aziz Yıldırım’dan sert sözler
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında mali konuların görüşüldüğü bölümde Aziz Yıldırım ile Sadettin Saran döneminde görev alan isimler arasında sözlü gerilim yaşandı. Orhan Demirel’in kulübün mali durumuna ilişkin konuşması sırasında tepki gösteren Yıldırım’ın sözlerine eski yönetici İlker Alkun yanıt verdi. Salondaki gerilim Şekip Mosturoğlu’nun araya girmesinin ardından sona ererken, yapılan oylamada Saran dönemi ibra edildi.
Sadettin Saran döneminde yönetimde görev alan Orhan Demirel, kürsüde kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirel’in açıklamaları sırasında Aziz Yıldırım söz alarak tepki gösterdi.
Yıldırım, Demirel’e yönelik, “Parayı yediniz kardeşim! Futbolcuları anlatın, saha içindekilerden bahsedin” ifadelerini kullandı.
Toplantının ilerleyen bölümünde eleştirilerini sürdüren Yıldırım, “Parayı yemişsiniz, kapatın bitsin. Bak, konuşur, içinizden geçerim. İbra etmem ona göre” dedi.
Eski yöneticiden Yıldırım’a yanıt
Yıldırım’ın açıklamalarının ardından Sadettin Saran döneminin eski yöneticilerinden İlker Alkun da sözlere tepki gösterdi.
Alkun, “Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz. Aylardır algı yapıyorsunuz, bırakın da anlatalım” ifadelerini kullandı.
Karşılıklı açıklamalar üzerine toplantı salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun araya girmesinin ardından görüşmelere devam edildi.
Sadettin Saran dönemi ibra edildi
Gerginliğin sona ermesinin ardından Orhan Demirel kürsüdeki konuşmasını sürdürdü. Yüksek Divan Kurulunda daha sonra ibra oylamasına geçildi.
Yapılan oylamada Sadettin Saran dönemi ibra edildi. Böylece söz konusu döneme ilişkin mali işlemler Yüksek Divan Kurulu oylamasından geçti.
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