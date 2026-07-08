Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Transfer için kritik tarih 15 Temmuz
Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Transfer için kritik tarih 15 Temmuz
Yaz transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alman ekibi Dortmund forması giyen Guirassy'nin 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz'da sona eriyor. Bu tarihten sonra Alman ekibi transferi zora sokabilir. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:32
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 09:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
F.Bahçe'nin golcü listesinin üst sıralarında yer alan Serhou Guirassy konusunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Gineli forvetin Dortmund ile yaptığı sözleşmede 40 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak bu madde 15 Temmuz'a kadar geçerli... Bu tarihten sonra Dortmund, oyuncunun piyasa değerinin kontrolünü tamamen ele geçirecek. Sarı-Lacivertliler'in son teklifi 35 milyon euro... Alman ekibi ise en az 40 milyon euro istiyor.
Sarı-Lacivertliler, Dortmund'un inadını kıramadığı takdirde, Aston Villa'nın 30 yaşındaki golcüsü Ollie Watkins için girişimlerini hızlandıracak. Sarı Kanarya, İngiliz forvete 3 yıllık bir sözleşme önerecek. Watkins, yıllık 9 milyon euro garanti ücret istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı ödemeye hazır durumda...
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Fenerbahçe'de golcü operasyonu! Transfer için kritik tarih 15 Temmuz
Yaz transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alman ekibi Dortmund forması giyen Guirassy'nin 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz'da sona eriyor. Bu tarihten sonra Alman ekibi transferi zora sokabilir. İşte detaylar...
F.Bahçe'nin golcü listesinin üst sıralarında yer alan Serhou Guirassy konusunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Gineli forvetin Dortmund ile yaptığı sözleşmede 40 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak bu madde 15 Temmuz'a kadar geçerli... Bu tarihten sonra Dortmund, oyuncunun piyasa değerinin kontrolünü tamamen ele geçirecek. Sarı-Lacivertliler'in son teklifi 35 milyon euro... Alman ekibi ise en az 40 milyon euro istiyor.
Sarı-Lacivertliler, Dortmund'un inadını kıramadığı takdirde, Aston Villa'nın 30 yaşındaki golcüsü Ollie Watkins için girişimlerini hızlandıracak. Sarı Kanarya, İngiliz forvete 3 yıllık bir sözleşme önerecek. Watkins, yıllık 9 milyon euro garanti ücret istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı ödemeye hazır durumda...
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