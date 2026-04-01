Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetti, son 6 maçta 5. yenilgi!
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de Bayern Münih’e 85-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler son 6 maçta 5. yenilgisini aldı, serideki seyir dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 23:30
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 23:35
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 35. haftasında Almanya’da Bayern Münih ile karşılaştı. SAP Garden’da oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, rakibine 85-76 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilci, hem ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı hem de son haftalardaki performans eğilimi izlenmeye devam edecek bir tablo ortaya koydu.
Maçın ilk çeyreği Bayern üstünlüğüyle başladı
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, ilk periyodu 25-12 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte de oyun kontrolünü sürdürerek soyunma odasına 43-30 üstün girdi. Fenerbahçe Beko, ilk yarıda hücumda ritim bulmakta zorlandı.
Üçüncü çeyrekte fark azalsa da sonuç değişmedi
İkinci yarıda farkı eritmeye çalışan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrekte skor üretimini artırdı. Ancak Bayern Münih, son periyoda 67-60 önde girerek avantajını korudu. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Alman ekibi mücadeleyi 85-76 kazandı.
Öne çıkan oyuncular ve istatistikler
Bayern Münih’te Neno Dimitrijevic 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic’in 21 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla Bayern Münih 15. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe Beko 12. yenilgisini aldı.
Son haftalardaki performans dikkat çekiyor
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşarken, tüm kulvarlarda son 6 maçta 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Takımın kalan maç performansı, sıralama ve eşleşme ihtimalleri açısından belirleyici olacak.
