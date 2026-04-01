Türkiye ile Kosova arasındaki piyasa değeri farkı dudak uçuklattı!
A Milli Futbol Takım, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı. Dünya Kupası hayalleri kuran Kosova, bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olan, dostlarından Türkiye'ye karşı mütevazı kadrosuyla mücadele etti. İşte iki takım arasında kadro farkı...
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 08:48
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 09:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra futbola dört elle sarılan ve Dünya Kupası hayalleri kuran Kosova, bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olan, dostlarından Türkiye'ye karşı mütevazı kadrosuyla mücadele etti. Dün maça başlayan oyuncular arasındaki piyasa değeri dikkat çekti. Rakibimiz 78.2 milyon euroluk bir ilk 11 sahaya sürdü. Sahadaki oyuncular; Muric (7.5), Dellova (1.2), Hajrizi (1), Hajdari (20), Gallapeni (2.5), Vojvoda (3), Hodza (3.5), Rexhbecaj (3.5), Muslija (1.8), Vedat Muriqi (4.5) ve Fisnik Asllani (30) milyon euro değerindeydi.
SADECE KENAN 75 MİLYON EURO
Toplam kadro değeri 440 milyon euro olan Ay-Yıldızlı ekibimiz 318.5 milyon euroluk piyasa değeriyle maça başladı, Kosova'Ya 240.3 milyon euro (12.3 milyar TL) fark attı. Kenan Yıldız 75 milyon euroluk değeriyle neredeyse tek başına bir Kosova ederken 21 yaşındaki Arda Güler 90 milyon euroluk değeriyle rakibi geride bıraktı. Juventus ve Real Madrid'de forma giyen futbolcularımızın dışında sahadaki en değerli 3. futbolcu ise 30 milyon euro ile Ferdi Kadıoğlu oldu. Kosova milli takımı, bir önceki turda 131 milyon euro piyasa değeri olan Slovakya'yı elemişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kaynak: AKŞAM
Çok Okunanlar