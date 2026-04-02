Mcternan: Türkiye'nin rolü bölgeyle sınırlı değil

Forward Thinking Direktörü Oliver McTernan, uluslararası hukuktaki çifte standartların küresel düzeni tehdit ettiğini belirterek, Türkiye'nin çıkarlarından önce ilkeleri önceleyen tutumuyla sadece bölgede değil, dünya genelinde kilit bir rol üstlendiğini vurguladı. Mcternan, Türkiye'nin her zaman çıkarlarının önüne ilkeleri koymasının çok önemli olduğuna değinerek, 'Türkiye'nin çok önemli bir rolü var. Bence bu rol sadece bölgeyle sınırlı değil, küresel bir nitelik taşıyor. Bu konuda genel bir kabul var.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:05
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 13:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'ya katılan Forward Thinking Direktörü Oliver McTernan, küresel sistemin geleceğine dair kritik uyarılarda bulundu. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan kurallara dayalı düzenin çöküş eşiğinde olduğunu ifade eden McTernan, kalıcı barışın ancak adalet ve eşitlik temelinde inşa edilebileceğini söyledi. Türkiye'nin Gazze'den Lübnan'a kadar uzanan krizlerdeki ilkeli duruşuna dikkat çeken McTernan, Ankara'nın küresel vicdanın sesi olma çabasının uluslararası sistemin rehabilitasyonu için hayati önem taşıdığını kaydetti.
MCTERNAN'DAN KÜRESEL DÜZEN İÇİN ALARM: 'KURALLAR NEREDEYSE ÇÖKTÜ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) Zirvesi 2026'ya katılan Mcternan, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Mcternan, şu ana kadar STRATCOM'a 3 kez konuşmacı olarak katıldığını, bu platform kapsamında yeni kişilerle tanışma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına minnettar olduğunu ifade etti.
Şu anda genel endişenin İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kurallara dayalı düzenin neredeyse çöküşü olduğunu belirten Mcternan, zirve kapsamında bu sorunun nasıl ele alınacağını ve bundan sonra en iyi nasıl ilerleneceği hakkında düşünen insanlarla tanışmanın harika bir fırsat olduğunu söyledi.
BÜYÜK İSKENDER'DEN BUGÜNE 'GÜÇ YOLUYLA BARIŞ' YANILGISI
Mcternan, dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu krizlere işaret ederek, "Benim endişem, bunun sadece Orta Doğu'daki bir krizle sınırlı kalmayıp küresel sonuçları da olması, son yıllarda tanık olduğumuz şey ise eski 'güç yoluyla barış' ilkesine geri dönmüş olmamız." ifadesini kullandı.
Bu ilkenin Büyük İskender kadar eski olduğunu dile getiren Mcternan, bu anlayışın tarihsel olarak yıkıcı sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.
Mcternan, kalıcı barışın ancak adalet temelinde mümkün olabileceğini, bunun için tüm tarafların tanınması ve haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
BM'YE SERT ELEŞTİRİ: AYRICALIKLI KONUMLAR YOK OLMALI
Birleşmiş Milletler'in (BM) eşitlik ve hesap verebilirlik ilkelerine yeniden odaklanması gerektiğini vurgulayan Mcternan, "BM yeniden bu konuya odaklanmadıkça, BM'de ayrıcalıklı konumlar yok olmadıkça, oy eşitliği ve gerçek bir hesap verebilirlik olmadıkça, uluslararası hukukun 'sadece bazılarına uygulanır, diğerlerine uygulanmaz' diyerek zayıflatma sürecinin devam edeceği ve bunun insanlık olarak bizi çok, çok karanlık bir noktaya götüreceğinden korkuyorum." diye konuştu.
Mcternan, Türkiye'nin her zaman çıkarlarının önüne ilkeleri koymasının çok önemli olduğuna değinerek, "Türkiye'nin çok önemli bir rolü var. Bence bu rol sadece bölgeyle sınırlı değil, küresel bir nitelik taşıyor. Bu konuda genel bir kabul var." dedi.
Türkiye'nin Gazze, Lübnan ve İran gibi Orta Doğu'da yaşanan olaylar hakkında sesini yükseltme konusunda istekli olduğunun görüldüğünü belirten Mcternan, şu ifadeleri kullandı:
"Bunların hepsinin yasa dışı saldırı olarak nitelendirilebileceğini söyleyebilirim. 'Kendini savunma hakkı' sözlerini duyuyoruz. Her millet, her ülke kendini savunma hakkına sahiptir ancak hiçbir ülke, hiçbir millet savaş kurallarını çiğneme hakkına sahip değildir. Bu kurallar eski çağlardan beri var. Bir amaç için, çatışmalarla mümkün olan en insani şekilde başa çıkabilmemiz için var. Ancak son zamanlarda gördüğümüz bu değil. İnsanlık dışı örneklerin en kötülerine tanık olduk."
