Husilerden Körfez ülkelerine savaş uyarısı! Babülmendep Boğazı için tehdit
ABD/İsrail-İran savaşı 34'üncü gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail'in yanında savaşa katılması halinde, Babülmendep Boğazı'nı kapatabilecekleri uyarısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 07:30
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 09:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD/İsrail-İran savaşının 34'üncü gününde Orta Doğu'da karşılıklı füzeler peş peşe ateşleniyor.
HUSİLERDEN SAVAŞ UYARISI: KÖRFEZ ÜLKELERİ DAHİL OLURSA, BABÜLMENDEP BOĞAZI'NI KAPATABİLİRİZ
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş sürerken, Yemen'deki İran destekli Husilerden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Husiler, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail'in yanında savaşa katılması halinde, Babülmendep Boğazı'nı kapatabilecekleri uyarısında bulundu.
Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Sana merkezli Husi yönetiminin Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Mansur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşananlara karşı sessiz kalmamızı engelleyen dini, ahlaki ve insani bir sorumluluğumuz var. İran ve Lübnan'a yönelik saldırganlık vahşice artarsa ya da herhangi bir Körfez ülkesi Siyonist İsrail veya ABD'yi desteklemek amacıyla askeri operasyonlara doğrudan dahil olursa, Babülmendep Boğazı'nı kapatmak bizim tarafımızdan uygulanabilecek bir seçenektir" ifadelerini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.56 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, hava savunma sistemleri tarafından bir füzenin engellenmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
07.03 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
06.38 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn kentinde MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
06.32 Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.
06.05 ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran'da hızlı, kararlı ve ezici zaferler elde ettiğini belirterek, "Stratejik hedeflerin tamamlanmak üzere olduğunu büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim" dedi. İran operasyonunun bir süre daha devam edeceğinin altını çizen Trump, "Önümüzdeki 2-3 hafta boyunca İran'a çok sert darbeler indireceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacı olan ülkelere, petrolü ABD'den alma çağrısı yaptı.
04.36 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
04.29 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede yaşayan İran vatandaşlarının sınır dışı edileceğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, "İranlı topluluğun sosyal dokunun bir parçasını oluşturduğunu" bildirdi.
04.04 İran'ın İsrail'in Bney Brak şehrini hedef alan füze saldırısı, su şebekesinde hasara yol açarak su baskınına neden oldu.
04.01 Yemen'deki İran destekli Husiler, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail'in yanında savaşa katılması halinde, Babülmendep Boğazı'nı kapatabilecekleri uyarısında bulundu.
03.56 ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
02.27 ABD ile İsrail'in ortak saldırıları sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çaldı, patlama sesleri duyuldu.
02.12 ABD'nin Virginia eyaletindeki Arlington kentinde bulunan bir Exxon istasyonunda, galon başına 4 doları aşan akaryakıt fiyatları tabelalara yansıdı. Ülke genelinde ortalama benzin fiyatı, Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan maliyetlerin de etkisiyle 4,02 dolara ulaştı.
02.11 İran ile müzakereleri sürdüren ABD'nin ileriki günlerde atılacak sert adımlar için İsrail ile koordinasyon içerisinde olduğu iddia edildi.
00.54 ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Hürmüz Boğazı'ndaki bazı iskelelerin hedef alındığı bildirildi.
00.30 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD halkına yönelik yayımladığı açık mektupta, "Bu savaş, Amerikan halkının tam olarak hangi çıkarlarına hizmet ediyor? Bir ülkeyi 'taş devrine' bombalamaktan övünmek, ABD'nin küresel itibarını daha da zedelemekten başka ne işe yarıyor? Bu güç gösterisi değil; stratejik bir şaşkınlık ve çözüm üretememe işareti. Dünya bugün bir yol ayrımında. Bunun neticesi sonraki nesillerin geleceğini şekillendirecek" dedi.
00.15 İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin, ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralandığı bildirildi.
- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar