İsrail'de ''ateşkes'' paniği

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha ileri müzakerelere imkan tanımak adına İran ile geçici bir ateşkese onay verebileceğinden endişe ederek, bu senaryoyu 'en kötü sonuç' olarak nitelendiriyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 13:00
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 13:01
Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Tel Aviv, saldırıların sona ermesine yönelik ABD-İran müzakereleri hakkında çelişkili mesajlar alıyor.
Gazeteye göre, ABD-İran müzakerelerinde ilerleme işaretlerinin yanı sıra görüşmelerin tıkandığına dair belirtiler, İsrailli yetkilileri belirsizliğe ve artan bir karamsarlığa sürüklüyor.
İsrailli yetkililer, ABD-İran görüşmelerinin iki kanal üzerinden yürütüldüğünü belirtiyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Tahran ile önemli bir aracı olarak görülen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile temas kurduğu iddia edilen haberde, paralel olarak yürütülen ikinci kanalda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile doğrudan iletişim halinde olduğu öne sürüldü.
Görüşmelerdeki belirsizlik İsrail hükümetinde, Trump'ın daha ileri müzakerelere imkan tanımak adına geçici bir ateşkese onay verebileceği endişesini doğurdu.
İsrailli yetkililer, bu senaryoyu "en kötü sonuç" olarak niteliyor. Zira böyle bir durum, "geniş kapsamlı hedeflere ulaşılmadan İran'a yönelik devam eden saldırıların" durmasına neden olacak.
İsrail, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapısının hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulunan Trump'ın belirlediği 6 Nisan son tarihini ise yakından takip ediyor.
Tel Aviv yönetiminin, 31 Mart'ta İran'da belirlenen askeri hedeflerin büyük ölçüde vurulmasının ardından, Tahran ekonomisine zarar verecek saldırılar düzenlenmesi talimatı verdiği öne sürülmüştü.
İsrailli yetkililer, "bu tür hedeflere yönelik büyük ölçekli saldırıların İran ekonomisine ağır hasar verebileceğine ve potansiyel olarak Tahran'ı istikrarsızlaştırabileceğine" inanıyor.
Kıdemli bir İsrailli yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, "Trump'ın öngörülemezliği göz önüne alındığında olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmenin hala zor olduğunu" belirterek, yetkililerin bir yandan olumlu bir sonuç umarken diğer yandan kötümserliğe meyilli olduklarını kaydetti.
İsrail'de ''ateşkes'' paniği
