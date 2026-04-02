İki lider arasında kavga büyüyor! Macron: Trump seviyesizlik yaptı
İki lider arasında kavga büyüyor! Macron: Trump seviyesizlik yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi ve ailesine yönelik açıklamalarını 'seviyesiz' bulduğunu söyledi. Açıklamaların ne hoş ne de uygun olduğunu belirtti. Macron, savaşın ve ekonomik etkilerin konuşulması gerektiğini vurgulayarak, artan akaryakıt ve gaz fiyatlarına dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 15:25
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 15:25
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti.
Cumhurbaşkanı Macron, burada basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmelerle Trump'ın kendisi ve ailesi hakkındaki sözlerini değerlendirdi.
Macron, Trump'ın kendisi ve eşi Brigitte Macron hakkındaki sözlerine, "Bugün son derece ciddi şeylerden bahsediyoruz. Bugün savaşta olan kadın ve erkeklerden, öldürülen sivillerden, bölgede devam eden savaştan bahsediyoruz. Bu savaşın ekonomilerimiz üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımızı düşünüyorum, Amerikalılar da aynı şeyi yaşıyor. Akaryakıt ve gazın fiyatları artıyor. Duyduğum sözler, kastettiğiniz sözler ne hoş ne de seviyeli." dedi.
Macron, Trump'ın bu sözlerinin "cevap vermeye değmediğini" belirtti.
- TRUMP, MACRON'UN EŞİNDEN KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin dünkü "Ulusa Sesleniş" konuşmasında eşi Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'a son derece kötü muamelede bulunduğunu savunarak "Macron'un hala çenesine aldığı yumruğun etkisinden çıkmaya çalıştığını" söylemişti.
Trump, bir telefon görüşmesinde Macron'dan, Fransa'nın Körfez bölgesine bir askeri yardım ve derhal savaş gemileri göndermesini istediğini fakat bu talebinin reddedildiğini belirtmişti.
Macron'un kendisine, ABD savaşta galip geldikten sonra gemiler göndermeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, ona "Hayır, Emmanuel, savaş bittikten sonra ihtiyacım olmayacak." dediğini aktarmıştı.
Macron'un resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Haziran 2025'te eşi Brigitte Macron ile uçaktan inişleri esnasında çekildiği belirtilen görüntüler gündem olmuştu.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Hanoi'ye inen uçağın kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli kişinin eliyle Macron'u yüzünden ittirdiği görülüyordu. Kameraları fark eden Macron ise gülümseyerek el sallıyordu. Görüntünün devamında kırmızı ceket giyen kişinin, çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla Brigitte Macron olduğu anlaşılıyordu.
İki lider arasında kavga büyüyor! Macron: Trump seviyesizlik yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi ve ailesine yönelik açıklamalarını 'seviyesiz' bulduğunu söyledi. Açıklamaların ne hoş ne de uygun olduğunu belirtti. Macron, savaşın ve ekonomik etkilerin konuşulması gerektiğini vurgulayarak, artan akaryakıt ve gaz fiyatlarına dikkat çekti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti.
Cumhurbaşkanı Macron, burada basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmelerle Trump'ın kendisi ve ailesi hakkındaki sözlerini değerlendirdi.
Macron, Trump'ın kendisi ve eşi Brigitte Macron hakkındaki sözlerine, "Bugün son derece ciddi şeylerden bahsediyoruz. Bugün savaşta olan kadın ve erkeklerden, öldürülen sivillerden, bölgede devam eden savaştan bahsediyoruz. Bu savaşın ekonomilerimiz üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımızı düşünüyorum, Amerikalılar da aynı şeyi yaşıyor. Akaryakıt ve gazın fiyatları artıyor. Duyduğum sözler, kastettiğiniz sözler ne hoş ne de seviyeli." dedi.
Macron, Trump'ın bu sözlerinin "cevap vermeye değmediğini" belirtti.
- TRUMP, MACRON'UN EŞİNDEN KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin dünkü "Ulusa Sesleniş" konuşmasında eşi Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'a son derece kötü muamelede bulunduğunu savunarak "Macron'un hala çenesine aldığı yumruğun etkisinden çıkmaya çalıştığını" söylemişti.
Trump, bir telefon görüşmesinde Macron'dan, Fransa'nın Körfez bölgesine bir askeri yardım ve derhal savaş gemileri göndermesini istediğini fakat bu talebinin reddedildiğini belirtmişti.
Macron'un kendisine, ABD savaşta galip geldikten sonra gemiler göndermeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, ona "Hayır, Emmanuel, savaş bittikten sonra ihtiyacım olmayacak." dediğini aktarmıştı.
Macron'un resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Haziran 2025'te eşi Brigitte Macron ile uçaktan inişleri esnasında çekildiği belirtilen görüntüler gündem olmuştu.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Hanoi'ye inen uçağın kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli kişinin eliyle Macron'u yüzünden ittirdiği görülüyordu. Kameraları fark eden Macron ise gülümseyerek el sallıyordu. Görüntünün devamında kırmızı ceket giyen kişinin, çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla Brigitte Macron olduğu anlaşılıyordu.
