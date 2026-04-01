CHP'li başkanın tacizine uğrayan Tuana Torun'un cenazesi toprağa verildi

Giresun Görele'nin eski CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edilmesiyle gündeme gelen 17 yaşındaki Tuana Elif Torun, trafik kazasında can vermişti. Türkiye'yi sarsan olayın mağduru genç kız, Hasan Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Cillioğlu Mezarlığı'nda toprağa verilirken; bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 16:53
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 15:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün ardından bağışlanan organları 5 hastaya umut olan Tuana Torun'un (17) cenazesi toprağa verildi.
Ailesinin kararıyla bağışlanan organları uzman ekip tarafından alınarak dün Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderilen Torun'un cenazesi Görele'ye getirildi.
Hasan Ağa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine anne Nuray ve baba Ahmet Torun'un yanı sıra yakınları, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ile vatandaşlar katıldı.
Torun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sağlık köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.
Bu arada gözyaşı döken anne Nuray Tosun'u yakınlarının teskin ettiği görüldü.
CHP'Lİ DEDE'NİN TACİZDE BULUNDUĞU TUANA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldıktan sonra şüpheli bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Tuana Torun'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde Tuana Torun'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.
Tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün beyin ölümü gerçekleşen çocuğun ailesi, organlarını bağışlama kararı almıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Giresun Görele'nin eski CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edilmesiyle gündeme gelen 17 yaşındaki Tuana Elif Torun, trafik kazasında can vermişti. Türkiye'yi sarsan olayın mağduru genç kız, Hasan Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Cillioğlu Mezarlığı'nda toprağa verilirken; bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.
