MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle Ankara’da buluştu
MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle Ankara’da buluştu. Görüşmede Gazze’deki insani kriz, barış planı ve Kudüs’teki gelişmeler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 22:59
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 23:03
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle 2026 yılında Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, bölgede süren insani kriz ile Batı Şeria ve Kudüs’te yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmenin içeriği, bölgedeki diplomatik temasların seyrine ilişkin yeni adımların gündeme gelebileceğine işaret etti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti ve Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalar da gündem başlıkları arasında yer aldı. Taraflar, sahadaki mevcut durum ve insani koşullar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Gazze barış planı ele alındı
Görüşmede, İsrail’in Gazze Barış Planı’nın birinci aşamasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemine dikkat çekildi. Planın ikinci aşamasına ilişkin süreç ve olası gelişmeler hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.
Diplomatik temaslar ve mesajlar
Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanmasına yönelik yürüttüğü girişimler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Görüşme, bölgedeki diplomatik temasların sürdürülmesi açısından dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.
