Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yakalanan S.A. Gürcistan detayını anlattı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yakalanan S.A. ifadesinde Gürcistan seyahati ve casino ziyareti doğrulandı. Soruşturmada yeni detaylar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 23:18
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 23:25
Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım ile aynı otel odasında yakalanan S.A.’nın ifadesi dosyaya girdi. S.A., Yalım ile birlikte Gürcistan’ın Batum kentine gezi amaçlı gittiklerini ve burada bir kumarhaneye girdiklerini doğruladı.
S.A., ifadesinde 2024 yılı Aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde göreve başladığını ve belediye etkinliklerinde sunuculuk yaptığını belirtti. Aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu aktaran S.A., Özkan Yalım ile yaklaşık 3 aydır gönül bağı bulunduğunu ifade etti.
Gürcistan seyahati ve casino beyanı
S.A., Batum seyahatine ilişkin soruya verdiği yanıtta, gezinin turistik amaçlı olduğunu ve eş zamanlı farklı bir amaç taşımadığını söyledi. Açık kaynak incelemelerinde casino olduğu belirlenen Princess Batumi isimli işletmeye birlikte gittiklerini doğrulayan S.A., Gürcistan’da kumarhanelerin yasal olduğunu belirterek herhangi bir usulsüz eylemde bulunmadığını ifade etti.
A.A. ile ilgili beyanlar
Soruşturma kapsamında adı geçen A.A. hakkında da ifade veren S.A., söz konusu kişinin Özkan Yalım ile ilişki yaşadığını bildiğini ancak belediyede çalıştığına dair bir bilgisi olmadığını belirtti. 2024 yılı Aralık ayında göreve başladığını vurgulayan S.A., bu kişiyi belediye bünyesinde hiç görmediğini kaydetti.
Personel ve maaş iddiaları soruldu
Gizli tanık beyanlarında yer alan, belediye kadrosunda gösterilen bazı personelin fiilen özel işletmelerde çalıştığı ve maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları da S.A.’ya yöneltildi. S.A., Özkan Yalım’a ait olduğu belirtilen işletmeleri bildiğini ancak bu iddialara ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.
Ankara süreci ve izin durumu
S.A., Batum dönüşünde Özkan Yalım ile birlikte Ankara’ya gittiklerini, burada Yalım’ın resmi görüşmeleri olduğunu ifade etti. Kendi izin süreciyle ilgili olarak ise herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermediğini ve sürecin detaylarını Yalım’ın bildiğini belirtti.
