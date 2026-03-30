Kuzey Marmara'da servis kazası: 1 polis şehit, 16 polis yaralı
Kuzey Marmara'da servis kazası: 1 polis şehit, 16 polis yaralı
İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre; kazada 1 polis memurunun şehit olduğunu, 1'i ağır 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 10:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı.
Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.
Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.
Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Kuzey Marmara'da servis kazası: 1 polis şehit, 16 polis yaralı
İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre; kazada 1 polis memurunun şehit olduğunu, 1'i ağır 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı.
Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.
Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.
Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Çok Okunanlar