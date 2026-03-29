Bakan Bayraktar doğalgazda doluluk oranını açıkladı
Doğalgaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 olarak açıklandı. Türkiye, kış sonrası dönemde depoları yeniden doldurarak arz güvenliğini güçlendirmeyi sürdürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 16:22
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 16:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de doğalgaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 71 seviyesinde bulunduğunu açıkladı. Kış sezonu sonrası doğal olarak azalan stokların yaz aylarında yeniden doldurulduğunu belirten Bayraktar, arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Önümüzdeki süreçte depolama seviyelerinin küresel gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenmesi bekleniyor.
Doğalgaz depoları yeniden dolduruluyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tuz Gölü ve Silivri yer altı doğalgaz depolama tesislerinin arz-talep dengesinin sağlanmasında kritik rol oynadığı belirtildi. Kış aylarında artan tüketimle birlikte azalan depolardaki gaz miktarının, yaz döneminde yeniden artırıldığı bildirildi.
Depolama kapasitesi ve hedefler
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin mevcut kapasitesinin 4,6 milyar metreküp olduğu ve 2028 yılına kadar 6 milyar metreküpe çıkarılmasının planlandığı aktarıldı. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin ise halihazırda 1,7 milyar metreküp kapasiteyle hizmet verdiği, 2032 yılına kadar 8,5 milyar metreküpe ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.
LNG altyapısı ve arz güvenliği
Açıklamada, Türkiye’nin geliştirdiği LNG altyapısı ve kaynak çeşitliliği sayesinde kış döneminin depolara yoğun ihtiyaç duyulmadan geçirildiği bilgisi yer aldı. Bayraktar, LNG alım kapasitesinin artırılmasıyla depoların boş kalmasının önlendiğini ve mevcut doluluk oranının bu seviyede korunabildiğini belirtti.
Küresel gelişmeler yakından izleniyor
Enerji yönetimi, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler doğrultusunda doğalgaz arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımların sürdüğünü bildirdi. Depolama yatırımlarının devam ettiği ve kapasitenin artırılmasıyla Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin en az yüzde 20’sinin depolanmasının hedeflendiği kaydedildi.
