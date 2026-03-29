Aç karnına ilaç kullanımı hangi riskleri artırıyor?
Aç karnına ilaç kullanımı mide hasarı ve sepsis riskini artırıyor. Uzmanlar, ilaçların zamanlamasının neden hayati olduğunu vurguluyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 11:56
Aç karnına ilaç kullanımı, sindirim sistemi üzerinde ciddi hasarlara yol açabilen riskler barındırıyor. Dahiliye uzmanları ve tıbbi danışmanlar, özellikle mideyi etkileyen ilaçların yanlış zamanlamayla alınmasının ülser, iç kanama ve sepsis gibi komplikasyonlara neden olabildiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, ilaç kullanım saatlerine uyulmaması sağlık sisteminde önlenebilir vakaların artmasına yol açarken, bireysel düzeyde hayati sonuçlar doğurabiliyor.
Mide koruyucu bariyer neden önemli
Uzmanlar, yemek sonrası oluşan sindirim sürecinin mide duvarını koruyan doğal bir bariyer oluşturduğunu ifade ediyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Blen Tesfu’ya göre, gıdalar mide yüzeyinde koruyucu bir katman oluşturarak ilaçların tahriş edici etkisini azaltıyor. Aç karnına alınan ilaçların mide asidini artırarak bu koruyucu yapıyı zayıflattığı ve mide astarında hasara yol açtığı belirtiliyor.
Ülserden sepsise uzanan süreç
Aç karnına ilaç kullanımı sonucu gelişebilen en ciddi tablolardan biri mide ülseri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, ülser ilerlediğinde mide duvarında perforasyon oluşabiliyor. Bu durumda mide içeriğinin karın boşluğuna sızmasıyla bakterilerin kana karıştığı ve tıpta sepsis olarak tanımlanan tabloya neden olabildiği ifade ediliyor. Sepsisin hızlı müdahale gerektiren ve kısa sürede ağırlaşabilen bir durum olduğu vurgulanıyor.
Yanlış kullanım örneği gündeme geldi
2026 yılında kamuoyuna yansıyan bir vakada, blogger Perez Hilton’un reçete edilen ilacı bir hafta boyunca aç karnına kullandığı ve ardından şiddetli mide ağrısıyla hastaneye başvurduğu bildirildi. Yapılan tetkiklerde mide perforasyonu ve buna bağlı sepsis geliştiği tespit edilirken, hastanın 21 gün hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Bu tür vakalar, ilaç kullanım talimatlarına uyulmasının önemini yeniden gündeme taşıyor.
İlaç kullanırken nelere dikkat edilmeli
Uzmanlar, ilaçların kullanım şekli ve zamanlaması konusunda mutlaka doktor veya eczacıya danışılması gerektiğini belirtiyor. Prospektüs bilgilerinin dikkate alınması ve önerilen kullanım talimatlarının dışına çıkılmaması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle mide hassasiyeti bulunan bireylerde, ilaç kullanımının beslenme düzeniyle birlikte planlanmasının önem taşıdığı kaydediliyor. Bu tür uyarıların artmasıyla birlikte, ilaç kullanım alışkanlıklarının daha dikkatli şekilde gözden geçirilmesi bekleniyor.
