İran, Hizbullah ve Husilerden İsrail'e eş zamanlı hamle
İran, Hizbullah ve Husilerden İsrail'e eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Bölgedeki gelişmeler yeni askeri sürecin nasıl şekilleneceğine işaret ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 09:44
İran, Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki Husiler tarafından İsrail’e yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlendi. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmeye çalışıldığını açıkladı. Golan Tepeleri ve ülkenin kuzeyinde sirenler devreye girerken, saldırıların kapsamı bölgedeki askeri dengelere ilişkin yeni süreci gündeme taşıdı.
İran ve Hizbullah saldırıları aynı anda gerçekleşti
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran kaynaklı füze atışlarının ardından işgal altındaki Golan Tepeleri’nde sirenler çaldı. Aynı zaman diliminde Hizbullah’ın Lübnan’dan fırlattığı roketler nedeniyle Celile bölgesinde de alarm verildi. Saldırıların eş zamanlı gerçekleşmesi dikkat çekti.
İsrail'e iki ayrı füze saldırısı düzenlendi
Uluslararası ajanslara yansıyan bilgilere göre gece saatlerinde İsrail’e iki ayrı füze saldırısı yapıldı. Erken uyarı sistemlerinin bazı durumlarda saldırıyı önceden tespit edemediği, sirenlerin saldırı esnasında devreye girdiği bildirildi. Saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Beyt Şemeş yakınlarına düşen bir füze nedeniyle 3 kişinin yaralandığı ve bölgede hasar oluştuğu kaydedildi.
Sirenler ülke genelinde devreye girdi
İsrail genelinde uyarı sistemlerinin yoğun şekilde çalıştığı ve toplamda 78 bin 109 kez sirenlerin devreye girdiği bildirildi. Hayfa, Celile ve Akka bölgelerinde yaşayanların gece boyunca sığınaklara indiği ifade edildi.
Lübnan sınırında çatışmalar yoğunlaştı
Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki Dabla kasabasında İsrail askerlerine yönelik saldırı düzenlediği açıklandı. İsrail medyasında yer alan bilgilere göre saldırıda askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Yaralı askerlerin helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.
Yemen'den İsrail'e ilk füze atışı tespit edildi
İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN, Yemen’den İsrail’in güneyine doğru füze fırlatıldığının tespit edildiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada saldırının eş zamanlı operasyonların parçası olduğu ve sürecin devam edeceği belirtildi.
Çok Okunanlar