SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
İstanbul'da Stratcom Zirvesi kapsamında düzenlenen 'İletişimde Yeni Paradigma: Bilgi, Güç ve Anlatı' panelinde konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Savaşı başlatan ana aktörü unutmamalıyız. Fitne ateşine odun taşıyan olmayacağız.' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 14:43
MİT Başkanı Kalın'dan Orta Doğu mesajı: Fitne ateşine odun taşıyan olmayacağız

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Stratcom Zirvesi kapsamında düzenlenen "İletişimde Yeni Paradigma: Bilgi, Güç ve Anlatı" panelinde açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu süreci yönetirken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güvenliği için bir takım önemli derseler çıkarıyoruz.

Elbette İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırılar kabul edilemezdir. Ama savaşı başlatan ana aktörün kim olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bunun içinde İsrail üzerindeki baskının arttırılması için çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Biz Türkiye olarak hiçbir zaman fitne ateşine odun taşıyan bir taraf olmadık, olmayacağız. Gerekirse ateş topunu elimize alacağız, göğsümüzde soğutacağız ama onu hiçbir zaman fitne ateşine atmayacağız.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver