Isparta'nın minik sporcusu Zeynep Mila Öztekin, Antalya Kemer'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda namağlup Türkiye Şampiyonu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 16:50
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 16:55
4 Mart 2026’da Antalya Kemer’de düzenlenen Yeşilay Metin Demir Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Isparta’yı temsil eden Yılmaz Şener İlkokulu öğrencisi Zeynep Mila Öztekin, büyük bir başarıya imza attı.
Kendi kategorisinde çıktığı tüm müsabakaları kazanarak namağlup Türkiye Şampiyonu olan minik sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.
Antrenör Kadir Karakaş, bu başarının disiplinli çalışma ve özverinin sonucu olduğunu vurguladı. Babasının Isparta Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde aktif olarak okçuluk yapmasının, Zeynep Mila’nın spora olan yatkınlığında önemli rol oynadığı belirtildi.
Minik şampiyon, kazandığı bu başarıyla hem ailesine hem de Isparta’ya büyük gurur yaşattı.
Minik Zeynep Mila Öztekin Türkiye Şampiyonu oldu
