Türkiye Romanya maçında play off finali için sahada
Türkiye Romanya maçı play off yarı finalinde oynanıyor. Kazanan takım Dünya Kupası yolunda finale yükselirken eşleşmenin sonucu merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 20:14
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 20:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park’ta saat 20.00’de başlayan mücadelede kazanan ekip finale yükselerek Dünya Kupası bileti için son maça çıkacak.
Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstleniyor. Dördüncü hakem Benoît Bastien olurken VAR’da Willy Delajod, AVAR’da ise Jérôme Brisard görev yapıyor.
Maçın ilk dakikaları dengeli başladı
Mücadeleye A Milli Takım başlarken ilk bölümde iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti. 4. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Radu’da kaldı. 9. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan getirdiği atakta yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı.
İlk 11’ler açıklandı
Türkiye sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ile çıktı.
Romanya ise Radu, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Iannis Hagi, Marin, Dragomir, Mihaila, Dennis Man ve Birligea ilk 11’iyle mücadeleye başladı.
Final yolu bu maçtan geçiyor
Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı kazanması halinde 31 Mart 2026 tarihinde Slovakya ile Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final maçına çıkacak. Bu eşleşmenin kazananı 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.
İki takım arasında rekabet verileri
Türkiye ile Romanya arasında oynanan 26 maçta millî takım 5 galibiyet elde ederken Romanya 14 kez kazandı, 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Türkiye’nin 24 golüne Romanya 49 golle karşılık verdi. İki ekip arasında oynanan son karşılaşmayı Romanya 2-0 kazanmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar