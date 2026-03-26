Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in İran’a saldırılarına sert tepki gösterdi. Mescid-i Aksa’nın kapatılmasına da değinen açıklamalarda bölgesel gerilim öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 18:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ve Mescid-i Aksa’nın kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin insani ve siyasi sonuçlarına dikkat çekerken, ilerleyen süreçte uluslararası tepkilerin seyrinin yakından izleneceği sinyali verildi.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki
Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek, sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi. “Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır” ifadelerini kullandı.
Bölgede yaşanan çatışmaların son yılların en ağır süreçlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, saldırıların geniş bir coğrafyada etkili olduğunu dile getirdi. Açıklamada, sivil kayıplar ve yıkımın boyutuna dikkat çekildi.
Mescid-i Aksa’nın kapatılmasına tepki
Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Mescid-i Aksa’da 1967 yılından bu yana ilk kez bayram namazı kılınamadığını belirten Erdoğan, “Müslümanların inancına yapılmış küstah bir saldırıdır” dedi.
İbadet hakkının engellenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunmasının önemine işaret etti. Açıklamalarda, İslam dünyasının gelişmelere karşı tutumunun da belirleyici olacağı ifade edildi.
Bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin yaklaşımı
Konuşmada İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik eylemlerine de değinildi. 2 Mart’tan bu yana Lübnan’da 1100 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 165 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in İran’a saldırılarına sert tepki gösterdi. Mescid-i Aksa’nın kapatılmasına da değinen açıklamalarda bölgesel gerilim öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ve Mescid-i Aksa’nın kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin insani ve siyasi sonuçlarına dikkat çekerken, ilerleyen süreçte uluslararası tepkilerin seyrinin yakından izleneceği sinyali verildi.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki
Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek, sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi. “Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır” ifadelerini kullandı.
Bölgede yaşanan çatışmaların son yılların en ağır süreçlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, saldırıların geniş bir coğrafyada etkili olduğunu dile getirdi. Açıklamada, sivil kayıplar ve yıkımın boyutuna dikkat çekildi.
Mescid-i Aksa’nın kapatılmasına tepki
Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Mescid-i Aksa’da 1967 yılından bu yana ilk kez bayram namazı kılınamadığını belirten Erdoğan, “Müslümanların inancına yapılmış küstah bir saldırıdır” dedi.
İbadet hakkının engellenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunmasının önemine işaret etti. Açıklamalarda, İslam dünyasının gelişmelere karşı tutumunun da belirleyici olacağı ifade edildi.
Bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin yaklaşımı
Konuşmada İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik eylemlerine de değinildi. 2 Mart’tan bu yana Lübnan’da 1100 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 165 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.
