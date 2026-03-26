Fikret Orman ifadesinde iddialara nasıl yanıt verdi?
Fikret Orman ifadesinde iddialara nasıl yanıt verdi?
Fikret Orman hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade süreci tamamlandı. Eski Beşiktaş Başkanı, gizli tanık beyanlarında yer alan iddiaları reddederek, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ve söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 19:17
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 19:19
Fikret Orman, ifadesinde gizli tanıkların beyanlarının “hayal ürünü” olduğunu ifade etti. Acarkent’te evi bulunduğu ve burada uyuşturucu kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Orman, yaklaşık 30 yıldır farklı bir adreste ikamet ettiğini söyledi. İfadede adı geçen kişileri tanımadığını ve bu kişilerle herhangi bir irtibatının bulunmadığını dile getirdi.
Güzide Duran açıklaması
Orman, Güzide Duran ile 2021 yılı Mayıs ayından itibaren birlikte olduklarını belirtti. Bu süre zarfında Duran’ın da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına şahit olmadığını ifade eden Orman, her iki tarafın da sağlıklı yaşam anlayışını benimsediğini kaydetti.
Test sonuçlarına işaret etti
Uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialara ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu’na saç, kan ve idrar örneği verdiğini belirten Orman, test sonuçlarının negatif çıkacağını söyledi. Bu sonuçların ardından iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkacağını ifade etti.
Diğer iddialara yanıt
Gizli tanık ifadelerinde yer alan bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullandığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönündeki iddiaları da reddeden Orman, söz konusu isimleri ilk kez duyduğunu belirtti. Bu kişilerle herhangi bir tanışıklığının ya da iletişiminin olmadığını kaydetti.
İtibar suikastı vurgusu
Orman, hakkında ortaya atılan iddiaların itibarına zarar vermeye yönelik olduğunu savundu. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından iddiaların asılsız olduğunun netleşeceğini ifade etti.
Fikret Orman ifadesinde iddialara nasıl yanıt verdi?
Fikret Orman hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade süreci tamamlandı. Eski Beşiktaş Başkanı, gizli tanık beyanlarında yer alan iddiaları reddederek, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ve söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Fikret Orman, ifadesinde gizli tanıkların beyanlarının “hayal ürünü” olduğunu ifade etti. Acarkent’te evi bulunduğu ve burada uyuşturucu kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Orman, yaklaşık 30 yıldır farklı bir adreste ikamet ettiğini söyledi. İfadede adı geçen kişileri tanımadığını ve bu kişilerle herhangi bir irtibatının bulunmadığını dile getirdi.
Güzide Duran açıklaması
Orman, Güzide Duran ile 2021 yılı Mayıs ayından itibaren birlikte olduklarını belirtti. Bu süre zarfında Duran’ın da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına şahit olmadığını ifade eden Orman, her iki tarafın da sağlıklı yaşam anlayışını benimsediğini kaydetti.
Test sonuçlarına işaret etti
Uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialara ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu’na saç, kan ve idrar örneği verdiğini belirten Orman, test sonuçlarının negatif çıkacağını söyledi. Bu sonuçların ardından iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkacağını ifade etti.
Diğer iddialara yanıt
Gizli tanık ifadelerinde yer alan bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullandığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönündeki iddiaları da reddeden Orman, söz konusu isimleri ilk kez duyduğunu belirtti. Bu kişilerle herhangi bir tanışıklığının ya da iletişiminin olmadığını kaydetti.
İtibar suikastı vurgusu
Orman, hakkında ortaya atılan iddiaların itibarına zarar vermeye yönelik olduğunu savundu. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından iddiaların asılsız olduğunun netleşeceğini ifade etti.
