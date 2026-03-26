Trump yeni tarih verdi 'görüşmeler çok iyi' dedi

Trump yeni tarih verdi açıklamasıyla İran ile süren görüşmelerde son durumu paylaştı. Hürmüz Boğazı sürecinde dikkat çeken gelişmeler öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 23:33
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 23:41
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden süreç kapsamında Hürmüz Boğazı’na ilişkin verdiği süreyi uzattığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre, İran’ın talebi üzerine enerji santrallerine yönelik planlanan müdahale süresi 10 gün ertelendi. Yeni tarih olarak 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Doğu Saati ile 20.00 işaret edildi. Sürecin seyri, küresel enerji arzı ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.
Görüşmeler devam ediyor mesajı öne çıktı
Trump, açıklamasında İran ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, müzakerelerin mevcut durumda devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Hürmüz Boğazı sürecinde yeni takvim
ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde İran’daki enerji santrallerine yönelik müdahale tehdidini daha önce gündeme getirmişti. Son açıklama ile birlikte bu sürece ilişkin takvim güncellenmiş oldu. Belirlenen yeni sürenin dolmasına kadar diplomatik temasların sürmesi bekleniyor.
Enerji ve piyasa dengeleri izleniyor
Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatında kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.
