Muhittin Böcek’in iki şoförü tutuklandı

Muhittin Böcek’in iki şoförü tutuklandı gelişmesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB odaklı yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleşti. Antalya’da gözaltına alınan iki şüpheli, İstanbul’a getirilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 21:46
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 21:50
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yer alıyor.

Gözaltı süreci Antalya’da başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ayrı bir dosyada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek’in iki şoförü hakkında, İBB soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelileri Antalya’da gözaltına aldı.

Şüpheliler İstanbul’da tutuklandı

Antalya’da yakalanan iki şüpheli, gece saatlerinde İstanbul’a sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadeleri sonrasında nöbetçi hakimliğe sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

