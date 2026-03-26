ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması:"Anlaşma için bana yalvarıyorlar"
ABD Başkanı Donald Trump İran savaşına ilişkin konuştu. Trump, "İranlılar anlaşma için yalvarıyor. Benim anlaşmayı istediğim yalan" diyen Trump müzakere etmeyeceklerini kesin bir dille belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 18:11
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren gerilim ve NATO’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın askeri kapasitesine yönelik açıklamalar yapan Trump, müzakere sürecine dair iddiaları reddederken NATO hakkında da eleştiriler yöneltti.
İran’ın askeri kapasitesine ilişkin açıklamalar
Trump, İran’ın füze altyapısına yönelik operasyonlar sonucunda rampaların yaklaşık yüzde 90’ının ve füzelerin büyük bölümünün imha edildiğini öne sürdü. İran’ın askeri gücünün ciddi ölçüde zayıflatıldığını ifade eden Trump, ülkenin donanmasının da ağır kayıplar verdiğini dile getirdi.
Müzakere iddialarına yanıt
İran’ın anlaşma talep ettiğini ileri süren Trump, buna karşın ABD’nin anlaşma arayışında olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Taraflar arasında aktif bir müzakere yürütülmediğini belirten Trump, sürece ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.
NATO’ya yönelik eleştiriler
Trump, NATO’nun geçmişteki rolüne ilişkin değerlendirmesinde, ittifaka yönelik hayal kırıklığını dile getirdi. ABD’nin müttefiklerine destek verdiğini ancak aynı karşılığı göremediğini savunan Trump, bu durumun ilerleyen dönemde hatırlanacağını vurguladı.
Trump şu ifadelere de yer verdi:
'Konuşmuyoruz' "diyorlar ama anlaşma için anlaşma için yalvarıyorlar. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar. Şimdi emin değilim.
Onlar aptal değiller. Aslında bir bakıma çok zekiler. Harika müzakereciler. Delilere nükleer veremezsiniz. Bunlar kötü ve hasta insanlar.
Şu an donanmaları batmış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük yıkım."
