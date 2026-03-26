Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de Türk işletenli gemiye yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. 27 mürettebatın durumu ve alınacak tedbirler öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 20:18
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 20:21
Dışişleri Bakanlığı, tarihinde Karadeniz’de Türk işletenli bir ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sierra Leone bayraklı ve ham petrol taşıyan “ALTURA” isimli tankerin hedef alındığı olayda, 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, gelişmenin bölgedeki güvenlik dengeleri açısından yakından takip edildiği vurgulandı.
Saldırıya ilişkin teknik inceleme süreci başlatılırken, ilgili kurumların müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, olayın büyük endişeyle karşılandığı ifade edildi.
Mürettebatın durumu ve teknik inceleme süreci
Yetkili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Saldırının detaylarına ilişkin teknik değerlendirmelerin devam ettiği ve olayın tüm yönleriyle incelendiği aktarıldı.
Uluslararası hukuk vurgusu ve temaslar
Açıklamada, saldırının Karadeniz’de Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde gerçekleştiği ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi. Bu tür gelişmelerin can, mal, seyir ve çevre emniyeti açısından risk oluşturduğu ifade edildi.
Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının önlenmesi amacıyla ilgili taraflarla diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Ayrıca Türkiye’nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerini korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki saldırıya açıklama
Mürettebatın durumu ve teknik inceleme süreci
