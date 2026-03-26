Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Siyasi itibarın sıfırlandı
AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye partisi olmayı bir türlü beceremeyen CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz. CHP'li aktörlerce körüklenen savaş çığırtkanlığına kulak asmayacağız. Gelinen noktada ana muhalefetin başındaki zatın aklı ile dili arasındaki bağı kopmuş, söylemlerinde tutarlılık kalmamış, siyasi itibarı tamamen sıfırlanmıştır. Ona buna sataşarak siyasette itibar devşirmeye çalışan bu zavallıyı biz bir kez daha kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 23:00
Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, tüm teşkilatların geçmiş bayramını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Şubat'ta yaptıkları toplantıda, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan ramazanı manasına mütenasip şekilde dolu dolu geçirmelerini beklediğini ifade ettiğini anımsattı.
Konuşmasında, garip gurebanın kapısını çalmalarını, tenceresini kaynatamayan, ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa onları mutlaka bulmalarını rica ettiğini, teşkilatın seferberlik ruhuyla çalışması gerektiğinin altını çizdiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teşkilatımız bizi bu ramazanda da mahcup etmedi. AK Parti olarak Türkiye sathında 81 vilayetimizin dört bir yanında, ilçelerden köylere kadar 783 bin kilometrekarenin her karışında rahmet ve bereket mevsiminin manevi atmosferini milletimizle birlikte yaşadık. Ramazan boyunca bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte tam kadro sahadaydık. 81 ilimizin, 922 ilçemizin tamamında kurduğumuz 1 milyonu aşkın gönül soframızda aynı suyu yudumladık, aynı çorbayı içtik, aynı pideyi bölüştük. Teravih sonrası çay sohbetlerinde her kesimden insanımızla muhabbet ettik, dayanışmamızı pekiştirdik. 'İlk Evim, İlk İftarım' programlarımızla geçtiğimiz aylarda teslim ettiğimiz yeni yuvalarında depremzede kardeşlerimizin misafiri olduk."
"VEFA İFTARLARI VESİLESİYLE HASRET GİDERDİK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahmetli Akif İnan'ın "Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri" sözünün vücut bulmuş halinin AK Parti olduğunu ifade etti.
Kökü mazide, gözü atide olan bu hareketin evvelemirde bir vefa hareketi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: "Çeyrek asırlık yolculuğumuzda biz daima bunu yaptık. Gençlerimizin heyecanını ve dinamizmi ile ak saçlılarımızın tecrübesi ve ferasetini harmanladık. Ağırbaşlılık, vakar ve olgunluk ile öz güveni, coşkuyu ve kabına sığmamayı aynı potada erittik. Kadrolarımızı sürekli yenilerken emektarlarımızla irtibatımızı her zaman güçlü bir şekilde muhafaza ettik. Bizi biz yapan, bizi güçlü ve özgün kılan en önemli vasıflarımızdan biri işte budur değerli kardeşlerim. Bu davaya omuz vermiş, bu harekete katkı sunmuş partimizin çınarları ve yaşayan hafızaları olarak gördüğümüz her bir yol arkadaşımızın başımızın üstünde yeri vardır. Bu anlayışla kuruluşundan itibaren teşkilatlarımızda görev alan partimizin emektarlarıyla genel merkezimizde, illerimizde, ilçelerimizde düzenlediğimiz vefa iftarları vesilesiyle hasret giderdik."
"1 MİLYON 175 BİN KUMANYAYI İFTARA YETİŞEMEYEN VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRDIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Politikalar Başkanlığı aracılığıyla şehit aileleri, gaziler, yaşlılar ve engelli vatandaşlarla iftar ve sahurlarda bir araya geldiklerini, kadın ve gençlik kolları ile ramazan ayı boyunca sokaklarda, evlerde, teşkilat binalarında, kampüslerde ve iftar çadırlarında olduklarını söyledi.
Üniversitelerde gerçekleştirdikleri Kampüs İftarları ile yaklaşık 500 bin gençle ramazan sevincini yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"CHP'NİN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz, Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının, neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Hem kardeş İran halkı hem kardeş Körfez ülkeleri hem de tüm dünya bunun bilincindedir. Her zeminde de Türkiye'nin tavrından övgüyle bahsediyorlar. Partimize ve ittifakımıza oy versin veya vermesin, milletimiz de bu fırtınalı dönemde Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamdediyor, 'İyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor.' diyorlar. Milletimizin bu güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Türkiye partisi olmayı bir türlü beceremeyen CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz.
CHP'li aktörlerce körüklenen savaş çığırtkanlıklarına kulak asmayacağız. Gelinen noktada ana muhalefetin başındaki zatın aklıyla dili arasındaki bağ kopmuş, söylemlerinde tutarlılık kalmamış, siyasi itibarı tamamen sıfırlanmıştır. Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın, Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması ise kara mizah örneğidir. Ufku ve vizyonu dar olanların bizi anlamasını zaten beklemiyoruz. Dikkat ederseniz CHP Genel Başkan'ını artık kendi seçmeni bile kale almıyor. Türk dış politikasına getirdiği eleştirilere en başta CHP'li vatandaşlarımız gülüp geçiyor. Ona buna sataşarak siyasette itibar devşirmeye çalışan bu zavallıyı, biz bir kez daha kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceliklerinin savaşın olumsuz ekonomik etkilerinden halkı korumak olduğunu belirterek, "Belirsizliğin ve tedirginliğin küresel düzeyde tırmandığı mevcut şartlarda piyasalarda dalgalanmaların yaşanmasını doğal karşılıyoruz. Dönemsel sıkıntılarımız olabilir. Geçici olarak bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. Hedeflerimize bağlıyız. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
