Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun ciddi bir personel açığı ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak 'Personel sorununa çözüm getiremezsek ordu tükenme noktasına gelecek.' değerlendirmesinde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 22:48
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 22:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara önemli uyarılar yaptı.
İran'a yönelik operasyonlarını devam ettirirken Lübnan'da da sınır ötesi faaliyetlerde bulunan İsrail ordusunun büyük bir personel ihtiyacı içinde olduğuna işaret eden Zamir, "Daha fazla personel ve askere ihtiyacımız var; aksi takdirde ordu kendi içinde çözülme yaşayabilir." şeklinde konuştu.
Zamir ile birlikte İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey komutanları da "Görev yoğunluğu artıyor ancak asker sayısı maalesef azalıyor." tespitinde bulundular.
İran ve Lübnan'a yönelik devam eden askeri müdahaleleri ile Gazze Şeridi'nin önemli bir bölümünün kontrol altında tutulması ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin güvenliğinin sağlanması, artan personel ihtiyacının başlıca nedenleri olarak gösterildi.
Ordu yetkilileri, daha önce alınan zorunlu askerlik süresini uzatma kararının geri çekildiğini anımsattılar.
Katil İsrail: Ordu tamamen çöküyor
