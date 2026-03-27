Son seçim anketinde AK Parti ve CHP arasındaki fark ne oldu?
Son seçim anketinde AK Parti ve CHP arasındaki fark ne oldu?
Son seçim anketinde AK Parti ve CHP arasındaki fark 2 puan olarak ölçüldü. Asal Araştırma’nın 26 ilde yaptığı çalışmada oy dağılımı dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 18:42
Erken seçim tartışmalarının öne sürüldüğü bir dönemde, Asal Araştırma tarafından 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti ile CHP arasındaki farkın 2 puan olduğu görüldü. Veriler, siyasi gündemdeki tartışmaların seçmen eğilimlerine nasıl yansıdığına dair yeni bir tablo ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde açıklanacak diğer anketlerle karşılaştırmaların artması bekleniyor.
AK Parti ilk sırada yer aldı
Araştırma sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34,6 oy oranı ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32 oy oranıyla ikinci sıradaki konumunu korudu. İki parti arasındaki fark 2,6 puan olarak hesaplandı.
Diğer partilerin oy oranları açıklandı
Ankette DEM Parti yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,2 ile dördüncü sırada ölçüldü. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,8 olarak kaydedildi.
Diğer partilere bakıldığında Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 seviyesinde ölçüldü. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,9 olarak açıklandı.
Son seçim anketinde AK Parti ve CHP arasındaki fark ne oldu?
Son seçim anketinde AK Parti ve CHP arasındaki fark 2 puan olarak ölçüldü. Asal Araştırma’nın 26 ilde yaptığı çalışmada oy dağılımı dikkat çekti.
Erken seçim tartışmalarının öne sürüldüğü bir dönemde, Asal Araştırma tarafından 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti ile CHP arasındaki farkın 2 puan olduğu görüldü. Veriler, siyasi gündemdeki tartışmaların seçmen eğilimlerine nasıl yansıdığına dair yeni bir tablo ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde açıklanacak diğer anketlerle karşılaştırmaların artması bekleniyor.
AK Parti ilk sırada yer aldı
Araştırma sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34,6 oy oranı ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32 oy oranıyla ikinci sıradaki konumunu korudu. İki parti arasındaki fark 2,6 puan olarak hesaplandı.
Diğer partilerin oy oranları açıklandı
Ankette DEM Parti yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,2 ile dördüncü sırada ölçüldü. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,8 olarak kaydedildi.
Diğer partilere bakıldığında Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 seviyesinde ölçüldü. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,9 olarak açıklandı.
