Suriye'de kan donduran olay: Terör örgütü YPG'nin eski hapishanesinden toplu mezar çıktı
Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde, terör örgütü YPG'nin daha önce hapishane olarak kullandığı alanda toplu mezar tespit edildi. Bölge halkının ortaya çıkardığı mezardan yapılan kazı çalışmalarında 9 kişiye ait kalıntılar gün yüzüne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:01
Suriye'de terör örgütü YPG'nin bölgede bıraktığı karanlık izler gün geçtikçe daha fazla belgeleniyor. Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde yaşanan son gelişme, örgütün hapishane olarak kullandığı bir alanda toplu mezarın tespit edilmesiyle bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı.
ŞEDDADİ'DE BÖLGE HALKI TOPLU MEZARI ORTAYA ÇIKARDI
Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde, terör örgütü YPG'nin daha önce hapishane olarak kullandığı alanda toplu mezar tespit edildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bölge halkı, YPG'nin terör örgütü DEAŞ mensuplarını tuttuğu hapishanedeki toplu mezarı ortaya çıkardı.
KAZI ÇALIŞMALARINDA 9 KİŞİYE AİT KALINTILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Kazı çalışmaları sonucunda mezardan 9 kişiye ait kalıntıların çıkarıldığı belirtildi.
Resmi makamlardan toplu mezara dair henüz açıklama yapılmadı.
