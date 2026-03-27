Mücteba Hamaney nerede? İran açıkladı
İran'ın BM Daimi Temsilcisi, Mücteba Hamaney'in kamuya görünmemesinin nedenini belirtti.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İran lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçeleriyle öne çıkmadığını ifade etti.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Bahreini, Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bahreini, “Mücteba Hamaney'in görünmemesi güvenlik kaygılarından kaynaklanmaktadır.” şeklinde konuştu.
İran liderinin ülkeyi yönetimine devam ettiğini belirten Bahreini, Hamaney'in sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.
