Mücteba Hamaney nerede? İran açıkladı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, Mücteba Hamaney'in kamuya görünmemesinin nedenini belirtti.

Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 19:17
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 19:17
Kaynak: Haber Merkezi
Mücteba Hamaney nerede? İran açıkladı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İran lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçeleriyle öne çıkmadığını ifade etti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Bahreini, Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bahreini, “Mücteba Hamaney'in görünmemesi güvenlik kaygılarından kaynaklanmaktadır.” şeklinde konuştu.

İran liderinin ülkeyi yönetimine devam ettiğini belirten Bahreini, Hamaney'in sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

