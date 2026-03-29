Rüzgar tersine döndü Bitcoin yükselişi yarım kaldı
Rüzgar tersine döndü Bitcoin yükselişi yarım kaldı
Bitcoin fiyatı mart ayında 76 bin doları test ettikten sonra makro baskılarla geriledi. Tahvil getirileri, ETF çıkışları ve petrol fiyatları etkili oldu.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 11:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kripto para piyasalarında mart ayına güçlü başlayan Bitcoin, 2026 yılında 76 bin dolar seviyesini test ettikten sonra küresel makroekonomik gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, spot ETF çıkışları ve enerji fiyatlarındaki artış fiyat üzerinde baskı oluştururken, Bitcoin son işlemlerde 66 bin dolar civarında dengelendi. Piyasalardaki bu kırılgan görünüm, önümüzdeki dönemde likidite koşullarının daha yakından izleneceğine işaret ediyor.
Tahvil getirileri baskıyı artırıyor
ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş, riskli varlıklar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Getirilerin yukarı yönlü seyri, yatırımcıların daha düşük riskli ve sabit getirili araçlara yönelmesine neden olurken kripto varlıklardan çıkışları hızlandırıyor. Benzer dönemlerde gözlenen fiyat hareketleri, tahvil piyasasındaki gelişmelerin Bitcoin üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koyuyor.
ETF akışlarında çıkış öne çıktı
ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son haftalarda yaklaşık 296 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltmasıyla birlikte önceki dönemde görülen güçlü girişlerin bir kısmı geri verildi. Şubat 2026 sonrasında hızlanan çıkış eğilimi, mart ayında işlem günlerinin sınırlı olmasıyla birlikte negatif kapanış beklentilerini güçlendirdi.
Petrol fiyatları enflasyon beklentisini artırdı
Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatının 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması, küresel enflasyon beklentilerini yukarı taşıdı. Arz kesintileri ve jeopolitik risklerle ilişkilendirilen fiyat artışı, merkez bankalarının faiz politikası üzerinde baskı oluşturdu. Yüksek enerji maliyetleri, faiz indirimlerinin ertelenebileceği beklentisini güçlendirerek riskli varlıklar üzerinde ek baskı yarattı.
Jeopolitik riskler gündemde kalmaya devam ediyor
ABD, İran ve Körfez bölgesine yönelik gelişmeler, piyasalarda belirsizlik algısını artırdı. Enerji arzına ilişkin riskler ve küresel likidite koşulları, Bitcoin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Mevcut fiyat hareketleri, kripto varlıkların küresel makroekonomik gelişmelere duyarlılığını sürdürdüğünü gösteriyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Rüzgar tersine döndü Bitcoin yükselişi yarım kaldı
Bitcoin fiyatı mart ayında 76 bin doları test ettikten sonra makro baskılarla geriledi. Tahvil getirileri, ETF çıkışları ve petrol fiyatları etkili oldu.
Kripto para piyasalarında mart ayına güçlü başlayan Bitcoin, 2026 yılında 76 bin dolar seviyesini test ettikten sonra küresel makroekonomik gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, spot ETF çıkışları ve enerji fiyatlarındaki artış fiyat üzerinde baskı oluştururken, Bitcoin son işlemlerde 66 bin dolar civarında dengelendi. Piyasalardaki bu kırılgan görünüm, önümüzdeki dönemde likidite koşullarının daha yakından izleneceğine işaret ediyor.
Tahvil getirileri baskıyı artırıyor
ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş, riskli varlıklar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Getirilerin yukarı yönlü seyri, yatırımcıların daha düşük riskli ve sabit getirili araçlara yönelmesine neden olurken kripto varlıklardan çıkışları hızlandırıyor. Benzer dönemlerde gözlenen fiyat hareketleri, tahvil piyasasındaki gelişmelerin Bitcoin üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koyuyor.
ETF akışlarında çıkış öne çıktı
ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son haftalarda yaklaşık 296 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltmasıyla birlikte önceki dönemde görülen güçlü girişlerin bir kısmı geri verildi. Şubat 2026 sonrasında hızlanan çıkış eğilimi, mart ayında işlem günlerinin sınırlı olmasıyla birlikte negatif kapanış beklentilerini güçlendirdi.
Petrol fiyatları enflasyon beklentisini artırdı
Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatının 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması, küresel enflasyon beklentilerini yukarı taşıdı. Arz kesintileri ve jeopolitik risklerle ilişkilendirilen fiyat artışı, merkez bankalarının faiz politikası üzerinde baskı oluşturdu. Yüksek enerji maliyetleri, faiz indirimlerinin ertelenebileceği beklentisini güçlendirerek riskli varlıklar üzerinde ek baskı yarattı.
Jeopolitik riskler gündemde kalmaya devam ediyor
ABD, İran ve Körfez bölgesine yönelik gelişmeler, piyasalarda belirsizlik algısını artırdı. Enerji arzına ilişkin riskler ve küresel likidite koşulları, Bitcoin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Mevcut fiyat hareketleri, kripto varlıkların küresel makroekonomik gelişmelere duyarlılığını sürdürdüğünü gösteriyor.
Çok Okunanlar