Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026 tarihinde İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim, Tahran’ın misillemeleri sonrası bölge geneline yayılırken, Türkiye’nin diplomatik ve güvenlik odaklı girişimleri dikkat çekti. İsrail’in terör örgütlerini İran’a karşı kara unsuru olarak konumlandırmak istediğine yönelik iddialar üzerine Ankara’nın devreye girdiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 09:35
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 09:40
Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart başı yaptığı ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütlerinin İran’a karşı kullanılmasına yönelik girişimlere itiraz ettiği ifade edildi. Görüşmede Türkiye’nin İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik tutumunun net şekilde aktarıldığı kaydedildi.
Kuzey Irak’ta diplomatik temaslar yoğunlaştı
Bölgede artan hareketlilik üzerine Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı, MİT ve bazı siyasi temsilcilerin yer aldığı bir heyetin Kuzey Irak’a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan temaslarda, bölgesel gelişmeler ve güvenlik başlıklarının ele alındığı aktarıldı.
Terör örgütlerinin çatışmaya dahil edilmesine karşı tutum
Görüşmelerde, terör örgütlerinin bölgesel çatışmalara dahil edilmesi durumunda Türkiye’nin buna karşılık vereceğinin taraflara iletildiği ifade edildi. Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımının güvenlik öncelikleri çerçevesinde şekillendiği ve ilgili aktörlere çeşitli mesajların iletildiği kaydedildi.
Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" mesajı
